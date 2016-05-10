Bir yılda iki bini aşkın yeni bitki türü keşfedildi

Geçtiğimiz yıl iki bini aşkın yeni bitki türünün keşfedilmesiyle bilinen bitki türlerinin sayısı 400 bine yaklaştı.

Bilimin şu ana kadar saptadığı bitki türü sayısının 390 bin 900'ü aştığı tahmin ediliyor.

Londra'daki 'Kew Gardens' Kraliyet Botanik Bahçeleri'nde görevli uzmanlar ilk kez dünya çapındaki tüm bitki türlerinin durumunu değerlendiren bir çalışma yürüttüler ve 2015 yılı içinde 2 bin 34 yeni bitki türünün keşfedildiğini belirlediler.

Fakat, Kew Gardens uzmanlarının hazırladığı rapora göre, bilinen bitkilerin yüzde 21'i, yani her beş bitki türünden biri iklim değişikliği, doğal çevresinin yok edilmesi, hastalık ya da aşırı yayılmacı bitki türleri yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Şu ana kadar beş bine yakın aşırı yayılmacı yani diğer türleri yok ederek yayılan bitki türü belirlenmiş.

Uzmanlar bulgularının, gıda güvenliği, haşerelerle mücadele ve küresel ısınma gibi bitki türlerini tehdit eden konularda daha kapsamlı yeni araştırmaları teşvik etmesini umuyorlar.

Botanistler hala yeryüzünde keşfedilmemiş binlerce bitki türü olduğunu tahmin ediyor.

Ama uzmanlar her yıl binlerce yeni tür bulmaya devam ediyor.

Geçen yıl bulunan türler arasında Batı Afrika'da Gabon'daki ormanlarda yetişen 45 metreye kadar büyüyen ve 'Gilbertiodendron maximum' adı verilen bir ağaç ve 90 çeşit begonya var.

Kew Garden araştırma ekibinin başındaki Profesör Kathy Wills "Doğadaki bitki türlerinin tümünü, nerede bulunduklarını ve bitki türleri arasındaki ilişkileri bilmek çok önemli çünkü bitkiler varoluşumuz açısından çok temel bir önem taşıyor. Gıda, yakıt ve ilaç ihtiyacımızı karşılıyorlar, hatta iklim değişikliğini kontrol etmekte bile rolleri var" diye konuştu.

Kraliyet Botanik Bahçeleri uzmanları küresel değerlendirmelerini bundan sonra her yıl tekrarlayarak, bitki türlerinin gösterdiği değişimi kayıt altına almaya karar verdi.