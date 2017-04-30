Bir yılda esnaf sayısı 204 bin, çiftçi sayısı da 79 bin azaldı

Kredi ve istihdam seferberliğine karşın KOBİ’lerde çalışan sayısı 88 bin azaldı. Çiftçi ve esnaf yüzde 10 düştü. ürkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) Sosyal Güvenlik Kurumu verilerinden yola çıkarak hazırladığı İstihdam İzleme Bülteni’ne göre, bir yılda azalan esnaf sayısı 204 bin, azalan çiftçi sayısı da 79 bin oldu.

Cumhuriyet gazetesinden Olcay Büyüktaş'ın haberine göre, ülkede istihdamı artırmak üzere yapılan seferberliğin sınırlı, verilen kredilerin de istiham yaratmada yeterli olmadığı ortaya çıktı. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştıma Vakfı’nın (TEPAV) Sosyal Güvenlik Kurumu verilerinden yola çıkarak hazırladığı İstihdam İzleme Bülteni’nin yeni sayısı, 88 sektörün yarısında işyeri sayısının azaldığını, KOBİ’lerde sigortalı çalışan sayısında 88 binlik bir düşüş olduğunu gösterdi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2017 verilerinin değerlendirildiği TEPAV İstihdam İzleme Bülteni’nin 61. sayısına göre, Ocak 2017’de sigortalı ücretli çalışan sayısı Ocak 2016’ya göre 312 bin arttı, buna karşılık KOBİ sigortalı ücretli çalışan sayısı 88 bin azaldı. KOBİ sigortalı ücretli çalışan sayısı en fazla azalan sektör 66 bin azalışla bina ve çevre düzenleme faaliyetleri sektörü oldu.

KOBİ var, çalışan yok

Ocak 2017’de, son bir yıldaki değişimlere bakıldığında yüzde 10.2 ile en fazla azalış esnaflarda görüldü. Son bir yılda kendi hesabına çalışan çiftçi sayısında yüzde 10, kamu çalışan sayısında yüzde 2.1 azalış izlendi. Türkiye genelinde Ocak 2017’de, Ocak 2016’ya göre 88 sektörün toplamında 312 bin artış görülmesine rağmen 43 sektörde sigortalı ücretli çalışan sayısı azaldı. Bir yılda 88 sektörün 44’ünde işyeri sayısı düştü. Ocak 2017’de Türkiye genelinde faaliyet gösteren işyeri sayısı Ocak 2016’ya göre yüzde 1 (17bin) artarak 1 milyon 728 bin oldu. İlginç gelişmelerinden birini KOBİ’ler oluşturdu. Sigortalı çalışan sayılarının KOBİ’lere göre dağılımlarına bakıldığında; Ocak 2016’ya göre KOBİ sigortalı çalışan sayısı 88 bin azalırken, mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında KOBİ sayısının Aralık 2016’ya göre 17 bin arttığı izlendi.

Çiftçi uzaklaştı

Sayısı Ocak 2016’ya göre 204 bin (yüzde 10.2) azalarak 1 milyon 807 bin oldu. Bültenin önemli bulgularından birini de çiftçiler oluşturdu. Çalışma çiftçilerin biraz da topraktan ve üretimden uzaklaştığını ortaya koydu. Bir yılda kayıtlı çiftçi sayısı 79 bin azaldı. Bir yılda çiftçi sayısının Şırnak hariç tüm illerde azaldığı görüldü. Çiftçi sayısı en fazla azalan il 5 bin çiftçi ile Hatay oldu. Hatay’ı; Konya, Mersin, Antalya, Samsun ve Balıkesir takip ettti. Oransal olarak en hızlı azalış yüzde 21.4 ile Van’da gerçekleşti. Bir yılda işsizlik ödeneği bekleyenlerin sayısı da 30 bin arttı