Bir yılda 73 bin kişi dinleniyor

Telekomünikasyon İletişim Başkanı Fethi Şimşek, Türkiye’de yılda 73 bin kişinin dinlendiğini ve takip edildiğini söyledi.



Tempo24



Telekomünikasyon İletişim Başkanı (TİB) Fethi Şimşek, Türkiye’de bir yılda yargı kararıyla kayda alınan dinlemelerin ve takip edilenlerin sayısının, nüfusun binde biri kadar olduğunu açıkladı. Türkiye’nin nüfusunun 73 milyon olduğu dikkate alınırsa basit bir hesapla yılda tam 73 bin kişi dinleniyor ve takip ediliyor.



5 kişi kayıt altına alıyor



Reha Muhtar’ın CNN Türk’te sunduğu Çok Farklı adlı programa katılan Şimşek, Türkiye’de ayda yaklaşık 3 milyar dakika telefon görüşmesi yapıldığını söyledi. Bütün bu görüşmelerin kayıt altına alınması ve takibi, 5 kişilik bir ekip tarafından yapılıyor. Daha sonra görüşme kayıtları, jandarma, MİT veya emniyet kuruluşlarından hangisi talep ettiyse ona gönderiliyor. Bu kayıtların dinlemesi, çözülmesi ve imha edilmesi bu kuruluşlar tarafından yapılıyor.

