Bir yılda 30 bin fil, dişleri için öldürüldü

Hayvan hakları savunucuları, son yıllarda giderek artan aslan, fil ve gergedan avlanmasındaki artışta sorumlu gördükleri Vietnam, Laos, Tayland ve Çin'i fil dişi, gergedan boynuzu ve aslan kemiklerinin yasadışı ticaretiyle mücadelede pasif davranmakla suçladı.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, 2012’de çok sayıda fil ve gergedanın öldürülmesi hayvan hakları savunucularını endişelendirmişti. 2013, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vahşi hayvanlar açısından daha da kötü bir yıl oldu.

Doğa koruma örgütü International Fund for Animal Welfare (IFAW)'ın Güney Afrika Direktörü Jason Bell, “Vietnam, Laos ve Tayland neredeyse hiçbir şey yapmıyor, Çin ise çok az şey yapıyor“ diyerek, hayvanların korunmasına önem vermedikleri gerekçesiyle bu ülkeleri eleştirdi.

Bell, özellikle bu ülkelerin fil dişi, gergedan boynuzu ve aslan kemiklerinin yasadışı ticaretiyle mücadelede pasif davrandıklarını söyledi. Washington Türleri Koruma Anlaşması'nın yükümlülüklerinin yerine getirilmediğini kaydeden Bell, “Organize suç örgütleri, yok olma tehlikesi altındaki hayvanları sistematik olarak avlayarak büyük kazançlar ele ediyor. Yüz milyonlarca euroluk bir ticaret söz konusu“ dedi.

Aslan kemiklerinin yanı sıra özellikle fil dişi ve gergedan boynuzu, tartışmalı Asya ilaçları ve cinsel gücü artırıcı ürünlerin yapımında kullanılıyor. Aralık ayı ortasına kadar 30 bin fil ve 950 gergedanın ticari amaçla öldürüldüğü tahmin ediliyor. Hayvan koruyucuları, Afrika'da bulunan 450 bin fil ve 25 bin gergedanın tehlike altında olduğu uyarısında bulunuyor.



Gergedan boynuzu özü 50 bin euro



Hayvan kıyımının en önemli nedeni olarak Asya'da orta sınıfın artan tüketim çılgınlığı gösteriliyor. Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından finanse edilen bir çalışma, Vietnam'da gergedanlara büyük talep olduğunu ortaya çıkarmıştı. Gergedan boynuzunun özü için 50 bin euroya kadar fiyat biçildiği, avcıların da boynuz başına 3 bin euro aldığı belirtiliyor.

Tüm gayretlere rağmen kaçak avlanma giderek artıyor. 2007 yılında 13 gergedan kaçak avlanırken, bu sayı 2011'de 448'e, 2012 yılında ise 668'e yükseldi. Afrika kıtasındaki gergedanların yüze 80'i Güney Afrika'da yaşıyor.

Doğal parklarda büyük güvenlik önlemleri alınıyor. Modern silahlarla donatılmış 200 asker, helikopterler ve insansız uçaklar devriye geziyor. Bazen kaçak avcılarla devriyeler arasında çatışma çıkıyor. Her yıl onlarca kaçak avcı yaralanıyor ya da öldürülüyor. Kaçak avcılar 12 yıl ya da daha fazla hapis cezasına çarptırlabiliyor.