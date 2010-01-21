Bir yılda 3 milyon dolar kazandı!

Victoria's Secret'ın resmi modeli Miranda Kerr, en çok kazanan dokuzuncu model...

Foto Galeri

Victoria's Secret'ın resmi modeli olan Miranda Kerr, altın günlerini yaşıyor. Forbes dergisi tarafından dünyanın en çok kazanan 9'uncu modeli olarak gösterilen 26 yaşındaki Kerr, sadece 2008 Temmuz ayı ve 2009 Haziran ayları arasında, yani bir yıl içinde 3 milyon dolar kazandı. GQ dergisinin son sayısı için soyunan güzel model, çok kazandığını ama bunun için çok da çalıştığını söyledi. "Haftanın 6 günü oradan oraya uçuyorum çekimler için. Sadece bir gün evimde kalabiliyorum ama ben bu düzenden çok mutluyum. Kendimi şanslı görüyorum" diye konuşan Kerr, aktör Orlando Bloom ile ciddi bir ilişki yaşıyor.