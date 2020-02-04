Bir yılda, 10 bin öğrenci ve akademisyene soruşturma açıldı

YÖK’ün hazırladığı raporlara göre 2018 yılında akademisyen, idareci ve öğrencilere toplam 10 bin 252 tane ‘Akademik huzuru bozmaya yönelik tavırlar' iddiasıyla soruşturma açıldı. Bu soruşturmaların 9 bin 172’si sonuçlandırıldı.

Sonuçlandırılan soruşturmaların kaçının olumsuz kaçının olumlu olduğu ise bilinmiyor. En çok soruşturma açan üniversite ise İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi oldu. Üniversite bir yıl içinde 462 soruşturma açarken bunların 444’ünu sonuçlandırdı. Bu üniversiteyi takip eden Karabük Üniversitesi’nde 370, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 337, Erciyes ve Hacettepe Üniversitelerin 330 soruşturma açıldı.

BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre 2018 yılında 100’den fazla soruşturma açan üniversitelerin listesi ve soruşturma sayıları şöyle gerçekleşti:

>> İstanbul Üniversitesi, 212

>> Dokuz Eylül Üniversitesi, 337

>> Afyon Kocatepe Üniversitesi, 214

>> Akdeniz Üniversitesi, 288

>> Batman Üniversitesi, 105

>> Bitlis Eren Üniversitesi, 132

>> Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, 168

>> Ege Üniversitesi, 141

>> Erciyes Üniversitesi, 330

>> Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 145

>> Fırat Üniversitesi, 244

>> Hacettepe Üniversitesi, 330

>> İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, 462

>> İstanbul Aydın Üniversitesi, 152

>> İstanbul Teknik Üniversitesi, 117

>> Karabük Üniversitesi, 370

>> Kırıkkale Üniversitesi, 110

>> Kırklareli Üniversitesi, 136

>> Kocaeli Üniversitesi, 202

>> Koç Üniversitesi, 111

>> Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, 111

>> Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 189

>> Necmettin Erbakan Üniversitesi, 123

>> Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 113

>> Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 175

>> Pamukkale Üniversitesi, 132

>> Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 184

>> Selçuk Üniversitesi, 116

>> Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 221

>> Süleyman Demirel Üniversitesi, 282

>> Trakya Üniversitesi, 115

>> Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 143

>> Uşak Üniversitesi, 107

>> Yeditepe Üniversitesi, 107

Sonuçlandırılan soruşturma sayısında 100’ü geçen üniversitelerin listesi ve sayıları ise şöyle:

>> İstanbul Üniversitesi, 237

>> Dokuz Eylül Üniversitesi, 166

>> Afyon Kocatepe Üniversitesi, 214

>> Akdeniz Üniversitesi, 141

>> Beykent Üniversitesi, 303

>> Bitlis Eren Üniversitesi, 122

>> Ege Üniversitesi, 154

>> Erciyes Üniversitesi, 423

>> Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 145

>> Fırat Üniversitesi, 243

>> Hacettepe Üniversitesi, 267

>> İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, 444

>> İstanbul Aydın Üniversitesi, 152

>> İstanbul Teknik Üniversitesi, 115

>> Karabük Üniversitesi, 368

>> Kocaeli Üniversitesi, 196

>> Koç Üniversitesi, 111

>> Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, 109

>> Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 181

>> Necmettin Erbakan Üniversitesi, 123

>> Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 127

>> Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 167

>> Pamukkale Üniversitesi, 248

>> Selçuk Üniversitesi, 105

>> Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 221

>> Süleyman Demirel Üniversitesi, 237

>> Trakya Üniversitesi, 111

>> Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 123

>> Yeditepe Üniversitesi, 106

Öte yandan 30 üniversitede ise hiç soruşturma açılmadı.