Bir yıl önce "Şerefsiz bunlar" manşetiyle çıkan Yeni Şafak, Türkiye-BAE ilişkisini, "Körfez'le yeni dönem" başlığıyla haberleştirdi

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında gerginliği azaltmaya yönelik adımlar devam ederken, bir yıl önce "İsrail’le normalleşme adına Peygamberimizden intikam almaya kalkıyorlar: Şerefsiz bunlar!" manşetini atan Yeni Şafak gazetesi, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan'ın yarın Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşecek olmasını "Körfez’le yeni dönem: Birleşik Arap Emirlikleri Veliahtı El Nahyan yarın Türkiye’ye gelecek" sözleriyle haberleştirdi.

Arap Baharı’ndan bu yana gergin seyreden, Suriye ve Libya gibi başlıklardaki karşı görüşler nedeniyle kopma noktasına gelen BAE-Türkiye ilişkileri son haftalarda atılan karşılıklı adımlarla gevşemeye başlarken, iki ülke arasındaki diplomasi trafiğini Yeni Şafak gazetesi, "Körfez'le yeni dönem" başlığı ile haberleştirdi. Veliaht Prens Nahyan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2012'den sonra ilk kez yüz yüze görüşeceğine vurgu yapılan haberde, "Bu ziyaret, aynı zamanda iki liderin Şubat 2012’den sonra ilk yüz yüze görüşmesi olması açısından önem taşıyor. İki isim 31 Ağustos’ta da telefonla görüşmüştü" ifadeleri yer aldı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin durma noktasına geldiği dönemde ise Yeni Şafak gazetesi, 23 Ekim 2020 tarihinde, Yeni Şafak gazetesi, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki normalleşme sürecine ilişkin olarak "İsrail’le normalleşme adına Peygamberimizden intikam almaya kalkıyorlar: Şerefsiz bunlar!" manşetini atmıştı.

Haberde, "Birleşik Arap Emirlikleri’nin başını çektiği İsrail ile ‘normalleşme’nin ucu İslami değerlerle savaşa vardı. BAE Veliaht Prensi Zayed’in sosyal medya trolü gazeteci Hamad Al Mazrouei, bir İsrail gazetesine verdiği röportajda, Peygamberimize, Hayber’de Yahudilere haksızlık etme iftirasını atıp tazminat verilmesi gerektiğini söyledi" ifadeleri kullanıldı.

İki ülke arasındaki sorunlar

İkili ilişkiler, BAE'nin Mısır'daki askeri darbeye destek vermesi sonrası durma noktasına gelmişti. BAE ve Türkiye arasında bölgesel gelişmelerle ilgili nüfuz mücadelesi, Libya iç savaşı sırasında da ortaya çıkmıştı. BAE, Mısır'la birlikte Libya'da General Halife Hafter yanlılarını desteklerken Türkiye de Trablus merkezli Ulusal Mutabakat hükümetine arka çıktı.

Bölgesel gelişmeler nedeniyle iki ülke arasında yaşanan sorunlara, geçen yaz organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in BAE'de ikamet etmeye başlaması da eklendi. Peker, BAE'nin talebiyle YouTube'da yayınladığı videolara son vermişti.

Ağustos ayında ilk temas kurulmuştu

İki ülke arasında gerginliği azaltmaya yönelik ilk adımlar geçen yaz atılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağustos ayında BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan'yı Ankara'da kabul etmiş ve BAE ile Türkiye'nin bağlarını geliştirmek anlamında ilerleme kaydettiğini, bunun neticesinde de Türkiye'ye yatırım yapılabileceğini söylemişti. Bu görüşmeden iki hafta sonra da Erdoğan, Veliaht Prens Muhammed bin Zayed el Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Ekonomisi zor bir dönemden geçen Türkiye, BAE ile enerji üretimi gibi alanlarda yatırım konusunda görüşmeler yürüttüğünü açıklamıştı. BAE de Türkiye ile daha derin ticari ve ekonomik bağlar kurmak istediğini duyurmuştu.