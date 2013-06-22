Bir yeşil alan daha imara açıldı

Yalova'da turizm alanı olarakta bilinen 'Atatürk Aboretum'u (canlı ağaç müzesi) beş yıldızlı bir otel yapılması için satıldı. Yalova Belediyesi 80 dönümlük bu araziyi 5 ayrı parsel olarak ihale etti. 1987 yılında kamulaşan ve bir arboretum haline getirilen arazi, 1999 depremi sonrasında bölge bir çadırkent haline gelmişti. Daha sonra 2007 yılında arazi bir 'turizm alanı' olarak statü kazandı. Ancak 2012 yılında bu arazi beş parsele ayrıldı ve ihaleye çıkarıldı. 2013'ten itibaren de bu alanın tamamı beş yıldızlı bir otel işaatı yapılması için satıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özsümer bu dönemi şöyle anlattı: "Burası ağaç müzesi olmaktan çıktı. 2007'den itibaren turizm alanı olarak belirlendi. Önce 'yapı-işlet-devret' modeliyle turizme açmak istedik. Turizme teşvik edilen ücretsiz alanlar varken bu yönteme sıcak bakan olmadı. İhale yapıldı. Turizme teşvik edilen ücretsiz alanlar varken bu yönteme sıcak bakan olmadı. İhale yapıldı. 5 ayrı parsel olarak 3 firmaya satıldı. Yalova’yı İstanbul ’a alternatif turizm merkezi haline getirip yılda 2 milyon turist çekmeyi, bu alana da 5 yıldızlı, termal ve spa merkezi bulunan otellerin yapılmasını istiyoruz. Burayı yeniden arboretum yapmayı düşündük ancak aynı büyüklükte hemen önündeki deniz kenarındaki Tarım Bakanlığı’na ait bir yeri belirledik. Burayı yapacağız.”

Satılmaması için yıllardır uğraşılıyor

Alanın satılmaması ve Arboretum'a çok emek verdiğini belirten TEMA Onursal Kurucu Başkanı Hayrettin Karaca konuya ilişkin açıklamalarda bulundu: 960’lı 1970’li yıllarda Maliye Bakanı ile Yalova Belediyesi’nin satmak istediği bu yeri sattırmadık. Buraya bir şey yapılmasın diye Atatürk adını kullanarak arboretum yaptık. Aşağı yukarı 30 seneden fazla oldu. Elimden gelen her şeyi yaptım. Tüm fidanları getirip diktim. Kapısında da Hayrettin Karaca’nın desteği ile yazardı. Bilmiyorum duruyor mu? Bundan önceki belediye tekrardan satmak istedi. Çöplük oldu burası. Belediye başkanının paraya ihtiyacı varmış. Şimdi yabancılara sattılar. TEMA olarak ne gerekliyse yapıyoruz ancak bugünkü hükümet bize yardımcı olur mu bilmiyorum.”

1986

Tarım Bakanlığı’na ait arazi, toplu konut yapılmak üzere kamulaştırıldı ve plana işlendi.

1996

Belediye meclis kararıyla arazinin canlı ağaç müzesi (arboretum) yapılması kararlaştırıldı.

1999 Depremi sonrası arazi çadırkent olarak kullanıldı ve ağaç müzesi niteliğini yitirdi.

9 OCAK 2007

Belediye Meclisi kararıyla ‘ağaç müzesi’, temalı park ve günübirlik tesis ‘yapıldı’.

8 HAZİRAN 2007

Plan değişikliğiyle araziye imar yolu açıldı

29 KASIM 2007

Gerekli etütler yapıldıktan sonra arazi turizm yatırımlarına açıldı.

8 MAYIS 2012

Arazi ‘spa içeren turizm tesisi’ yapılması şartıyla, yap-işlet yöntemiyle satışa çıkarıldı.