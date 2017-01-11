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Yaşam
Deutsche Welle

Bir yazar olarak Trump

ABD’nin müstakbel Başkanı Donald Trump’ın iş adamı ve politikacı kimliklerinin dışında gündeme gelmeyen bir başka yönü daha var...

11 Ocak 2017 21:15

Donald Trump'a seçim zaferi getiren programın büyük bir bölümü "Great Again! Amerika’yı böyle kurtaracağım“ adlı son kitabında da yer alıyor. Kitap, 2015 yılında pek çok dile çevridi, ancak medyada fazla yankı bulmadı. Buna rağmen okurlar tarafından büyük rağbet gördü. Örneğin Almanya’da ilk iki baskısı kısada sürede tükendi ve üçüncü baskı satışa çıkarıldı.

Kitap, seçimlerden önce ABD’de 200 bin satmıştı. Şimdilerde bu rakamın çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Kitabında Amerika’yı sakat bir insana benzeten Trump, sadece endişelerini aktarmakla kalmıyor, geleceğe dair öneriler de sunuyor. Daha önce yazdığı “Hakettiğimiz Amerika“ ve “Amerika’yı yeniden 1 numara yapmanın zamanı geldi“ gibi kitaplarla da benzer vizyonlarını ortaya koyan Trump, şimdi bunları hayata geçirelebileceği bir konuma geldi.

 

Trump’ın gözüyle dış politika

 

Kitaplarında dış politikaya ilişkin düşünce ve tavsiyelerini de sıralayan Trump, 2000 yılında çıkan “Hakettiğimiz Amerika“da Kuzey Kore’ye karşı “cerrahi bir müdahele“ uygulanması gerektiğini savunuyor. Bunun aynı zamanda Çin, İran, Irak ve Libya gibi “menfaat birliği“ güden ülkelere yönelik de bir uyarı olacağını iddia eden Trump, El Kaide ile birlikte söz konusu ülkelerinin tümünün dünya güvenliği için büyük bir tehlike olduğunu belirtiyor. Kitapta İran’ın nükleer geliştirme programı sayesinde ABD için de büyük bir tehdit oluşturduğu kaydediliyor.

Son kitabının dış politika bölümünde ise ağırlıklı olarak IŞİD, İran ve Çin ele alınıyor. Ayrıca kişisel olarak büyük değer atfettiği Rusya lideri Vladimir’in Putin’in Suriye’de ABD’yi devre dışı bırakıp inisiyatifi tek başına ele almasını eleştiriyor. Ortadoğu’da milyarla doların heba edildiğini savunan Trump, en önemli müttefikleri olarak gördüğü İsrail’in ise ortada bırakıldığını düşünüyor. İran nükleer programıyla ilgili mutabakatı ise “değersiz bir anlaşma“ olarak nitelendiriyor.

ABD’nin “dünya liderliği“ imajının büyük zarar gördüğünü düşünen müstakbel Başkan, caydırıcılığın teminat altına alınması amacıyla dünyanın en büyük ordusuna sahip olmanın getirdiği maliyetin, ABD‘nin tüm müttefikler tarafından paylaşılması gerektiğini savunuyor. Suriye ve Irak'taki petrol rezervelerini büyük ölçüde kontrolü altına IŞİD’e karşı askerî müdahelenin gerekli olduğunu düşenen Donald Trump, “Amerika bu işi, şimdiye kadar çoktan bitirmeliydi“ diyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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