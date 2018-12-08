'Bir yastıkta yarım asır' projesinde, 52 yıllık evli çift nikah tazeledi

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA) - BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen \'Bir yastıkta yarım asır\' etkinliğine, evliliklerinde 50 yılı geçirmiş 100 çift katıldı. \"Çocuklarınıza yarım asırlık evliliğin sırlarını anlatın\" diyen Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 52\'nci evlilik yıl dönümlerini kutlayan Sabiha Meral ve Erol Candan çiftinin nikahını tazeledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi\'nde \'Bir yastıkta yarım asır\' konulu bir etkinlik düzenlendi. Evliliklerinde 50 yılı aşan 100 çiftin katıldığı etkinliğe Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ile vatandaşlar katıldı. Başkan Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada evliliğin, bir erkek ve bir kadının birbirini mutlu edebilir bir olgunluğa erişmesi durumunda huzurlu olabileceğini belirterek, \"Bu olgunluğa erişmeyenler arasında gerçekleşen evlilikler maalesef kısa sürüyor. Bugün batıda aile mefhumu can çekişiyor. 58 ülke gezdim. Aile mefhumunu ayakta tutabilmek için, çok ciddi paralar harcıyorlar. Ama maalesef aile ortamı çatlıyor.Tabii bizim toplumumuzun ana temeli aile. Huzurlu bir toplum için birbirine sorumluluk şuuru ile bağlı ailelerin çoğalmasını sağlamalıyız\" dedi.

\"ÇOCUKLARINIZA YARIM ASIRLIK EVLİLİĞİN SIRLARINI ANLATIN\"

Salonda bulunan çiftlere tavsiyelerde de bulunan Aktaş, \"Evlatlarınıza ilginizi ve sevginizi eksik etmeyin. Bırakın çocuk gibi büyüsünler. Adamlığı geç tanısınlar, önemli değil; ama bugün toplumumuzda görüyoruz ki anne ve babasının sevgisinden ve ilgisinden yoksun yetişen çocuklarımızın ilerleyen yıllarda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bu nedenle ne olursunuz gençlere örnek olun. Evlilikte yarım asrın sırlarını anlatın onlara\" diye konuştu.

Alinur Aktaş, daha sonra 52\'nci evlilik yıldönümlerini kutlayan Sabiha Meral ve Erol Candan çiftinin nikahını tazeledi. Neşeli anlara sahne olan nikah töreninin ardından davetliler halay çekti.

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