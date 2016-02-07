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Bir 'yastık açıklaması' da Berrak Tüzünataç'tan: Sevişme sahnesinde kotum üzerimdeydi

Tüzünataç, filmde Schweiger ile tek gecelik ilişki yaşayan bir resepsiyonisti canlandırıyor

07 Şubat 2016 17:53

Berrak Tüzünataç, ünlü oyuncu Til Schweiger ile rol aldığı 'Nick off Duty' filmi hakkında Alman gazetesi Bild’e konuştu. Tüzünataç, sevişme sahneleri hakkında "Üzerimde kot pantolon vardı" dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre; ülkenin en çok satan gazetesi Bild, Tüzünataç için “Bond kızı kadar güzel” ifadesini kullandı. Yönetmenliğini Christian Alvart’ın yaptığı, ünlü Alman aktör Til Schweiger’in başrolünü üstlendiği film, Rus mafyasının kaçırdığı kızını aramak için İstanbul’a gelen eski polis Nick’in macerasını anlatıyor.

Bol aksiyonlu filmde Tüzünataç, Nick’in tanışıp bir gecelik ilişki yaşadığı resepsiyonist Reyhan rolünü üstleniyor. Bild’e “Almanca bilmediğim halde benim seçilmem bana da sürpriz oldu” diyen Tüzünataç, Almanca replikleri 2 haftada ezberlediğini aktarırken “Zor ve uzun kelimelerde biraz soluksuz kaldığımı itiraf etmeliyim” dedi.

Tüzünataç, yatak sahnesinde zorlanıp zorlanmadığı sorusuna ise “Zor bir şey değil. Zaten çarşafın altında kot pantolonum üzerimdeydi” yanıtını verdi.

 

7 yıl önce Aşkı Memnu'daki sevişme sahneleri hakkında açıklama yapan Beren Saat de "Vücutlarımızın arasına yastık konuyor" demişti 

 

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