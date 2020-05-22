Bir yanda petroldeki düşüş, diğer yanda Koronavirüs: Tüpraş'tan 2.2 milyar TL zarar

Tüpraş 2020’nin ilk üç ayında 2 milyar 265 milyon lira net zarar açıkladı. Zararın ana sebebi petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş nedeniyle kaydedilen stok zararı.

Bu dönemde Tüpraş’ın net finansal giderleri, kur etkisiyle yıllık bazda yüzde 51.9 yükselerek 913 milyon liraya ulaştı. Şirketin net borcu da ilk üç ay sonunda sonunda 12.2 milyar liraya çıktı.

Tüpraş tarafından düzenlenen telekonferansta Koronavirüs salgınının da şirket performansı üzerinde olumsuz etki yaptığı belirtildi. Tüpraş’ın ilk 3 aydaki satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azalarak 16 milyar 940 milyon TL olarak gerçekleşti...