T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Bir vekil tuttu Mehmetçiğe taş atma edepsizliğini gösterdi'

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ahilik Törenleri'nde yaptığı konuşmada Kobanê'de yaşananlara dikkat çekti

27 Eylül 2014 16:23

Başbakan Ahmet Davutoğlu, esnafı AVM'ye kurban etmeyeceklerini belirterek, ''AVM'lerin içinde yüzde 5 kota esnafa ayrılacak, bunu yapmayan AVM'ler bir anlamda faaliyetlerini de yerlerine getiremeyecekler'' dedi.

Kırşehir'de 27. Ahilik Haftası törenlerinde konuşan Davutoğlu'nun konuşmasından satırbaşları:

 

‘Soframıza haram yaklaştırmasın’

 

Allah bizi Ahi Evran'ın ahlakından ayırmasın. Elimize, dilimize, belimize, soframıza, kapımıza haram yaklaştırmasın. Bir zerre haramdansa bin yıllık esareti, acıyı, sızıyı tercih ederiz. Allah bizi haramdan uzak tutsan.

 

‘Esnafı AVM'ye kurban etmeyeceğiz’

 

Esnaflarımızın her bir meselesine sahip çıkacağız. Onun için bir yasa hazırlığı içindeyiz Perakende Yasası ile ilgili. Buradan esnaf geleneğinin sürmesi bakımından bütün ilgili taraflara bir kez daha seslenmek istiyorum; kesinlikle esnaflarımızı AVM'lere, alışveriş merkezlerine kurban etmeyeceğiz. Esnaf geleneğimiz sürecek

 

‘AVM'de yüzde 5 kota esnafa ayrılacak’

 

AVM'lerin içinde yüzde 5 kota esnafa ayrılacak, bunu yapmayan AVM'ler bir anlamda faaliyetlerini de yerlerine getiremeyecekler

 

'Bir vekil tuttu Mehmetçiğe taş atma edepsizliğini gösterdi'

 

Son dönemde Kobanê'den gelen kardeşlerimize de kapımızı açtık, hiç bir ayrım gözetmedik. Ama bir vekil tuttu, o kardeşimizi, o kardeşlerimizin elinden tutarak, sınırlarımızın içine çeken o aziz Mehmetçiğe taş atma edepsizliğini gösterdi. Ona buradan sesleniyorum; 'Suriye'den gelen o kardeşlerimiz etnik ve mezhebi kökeni ne olursa olsun gelenler, senin için gelmediler, sen orada olduğun için gelmediler, Mehmetçiğin gölgesinde huzur bulacağız' diye geldiler. Eğer Mehmetçik orada olmasaydı onlar o kapıya sığınamazlardı

ETİKETLER

ahmet davutoğlukırşehirkobaneışidkürt

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24