Başbakan Ahmet Davutoğlu, esnafı AVM'ye kurban etmeyeceklerini belirterek, ''AVM'lerin içinde yüzde 5 kota esnafa ayrılacak, bunu yapmayan AVM'ler bir anlamda faaliyetlerini de yerlerine getiremeyecekler'' dedi.

Kırşehir'de 27. Ahilik Haftası törenlerinde konuşan Davutoğlu'nun konuşmasından satırbaşları:

‘Soframıza haram yaklaştırmasın’

Allah bizi Ahi Evran'ın ahlakından ayırmasın. Elimize, dilimize, belimize, soframıza, kapımıza haram yaklaştırmasın. Bir zerre haramdansa bin yıllık esareti, acıyı, sızıyı tercih ederiz. Allah bizi haramdan uzak tutsan.

‘Esnafı AVM'ye kurban etmeyeceğiz’

Esnaflarımızın her bir meselesine sahip çıkacağız. Onun için bir yasa hazırlığı içindeyiz Perakende Yasası ile ilgili. Buradan esnaf geleneğinin sürmesi bakımından bütün ilgili taraflara bir kez daha seslenmek istiyorum; kesinlikle esnaflarımızı AVM'lere, alışveriş merkezlerine kurban etmeyeceğiz. Esnaf geleneğimiz sürecek

‘AVM'de yüzde 5 kota esnafa ayrılacak’

AVM'lerin içinde yüzde 5 kota esnafa ayrılacak, bunu yapmayan AVM'ler bir anlamda faaliyetlerini de yerlerine getiremeyecekler

'Bir vekil tuttu Mehmetçiğe taş atma edepsizliğini gösterdi'

Son dönemde Kobanê'den gelen kardeşlerimize de kapımızı açtık, hiç bir ayrım gözetmedik. Ama bir vekil tuttu, o kardeşimizi, o kardeşlerimizin elinden tutarak, sınırlarımızın içine çeken o aziz Mehmetçiğe taş atma edepsizliğini gösterdi. Ona buradan sesleniyorum; 'Suriye'den gelen o kardeşlerimiz etnik ve mezhebi kökeni ne olursa olsun gelenler, senin için gelmediler, sen orada olduğun için gelmediler, Mehmetçiğin gölgesinde huzur bulacağız' diye geldiler. Eğer Mehmetçik orada olmasaydı onlar o kapıya sığınamazlardı