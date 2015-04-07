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Yaşam

Bir vefa örneği; yangından kurtarılan köpek, hastaneye kaldırılan sahibini yalnız bırakmadı

Bakırköy'de bir apartmanda çıkan yangın sonrası kameralara dikkat çeken bir görüntü yansıdı

07 Nisan 2015 11:47

İstanbul Bakırköy'de bir apartmanda yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarıldı. Bu sırada "Akva" isimli köpek ambulanstaki sahibini görmek için uzun süre uğraştı, dakikalarca ambulansın etrafında dolaştı.

Bakırköy, Zuhratbaba Mahallesi, Bakır Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2'nci katında, saat 01.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Şafak Aydın'a ait dairede çıkan yangının büyümesi üzerine apartmanın diğer katlarını da duman kapladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan vatandaşları merdiven aracı yardımıyla tahliye etti. Dumandan etkilenen vatandaşlara ilk müdahale olay yerindeki ambulansta yapıldı. Alevler itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucunda söndürüldü.

Köpeğin vefası

 

Bu anlarda kameralara ilginç de bir görüntü yansıdı. Yoğun dumandan etkilenen Şafak Aydın'a sağlık ekipleri müdahale ettiği sırada, Aydın'ın Golden cinsi "Akva" isimli köpeği ambulansın etrafında dolaşmaya başladı. Akva, sahibini görmek için uzun süre uğraştı. Tedavisinin ardından ambulanstan inen sahibini gören köpeğin büyük sevinç yaşadığı görüldü. Şafak Aydın, köpeği ile polis aracına binerek polis merkezine gitti.

Vatandaşlar, binadaki 3 kişi ile bir köpeği kendilerinin kurtardığını belirtti. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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