Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma ulan" demesiyle gündeme gelen kaymakama atama

Vatandaşa “Terbiyesizlik yapma lan” diyen Konya’nın Ilgın ilçesinin Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, Bilecik Vali Yardımcılığı görevine atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, bugün birçok kaymakam ve vali yardımcılığı yapılırken, bunların arasında vatandaşa hakaret eden Yunus Fatih Kadiroğlu’nun da bulunduğu görüldü.

Dün görevden alınan Kadiroğlu'nun, Bilecik Vali Yardımcılığı görevine atanması dikkat çekti.

Kadiroğlu’nun yerine ise Isparta’nın Yalvaç ilçesinin Kaymakamı Aytekin Yılmaz getirildi.