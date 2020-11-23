Bir varis, bir hâkim ve bir iş teklifi: Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy yozlaşma iddiasıyla hâkim karşısına çıkıyor

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Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy bugün yozlaşma suçlamalarıyla hâkim karşısına çıkıyor.

Bir hâkime rüşvet vermeye çalıştığı ve nüfuz ticareti yaptığı iddia edilen Sarkozy, şu ana kadar kendisine yöneltilen suçlamaları reddediyor.

2007 seçim kampanyasında L'Oreal şirketinin varisinin Sarkozy'ye yasa dışı ödemeler yaptığı iddiasıyla bir soruşturma başlatılmıştı. Savcılar, Sarkozy'nin bu süreçte kendisine soruşturma hakkında gizli bilgiler sağladığı taktirde hâkime "çok iyi bir iş" vereceğini söylediği ifade edildi.

Dedektiflerin Sarkozy ve avukatı Thierry Herzog'un 2013'te yaptığı konuşmaları da dinlediği açıklandı. '2007 kampanyasına Libya finansmanı' iddiaları kapsamında yapılan dinlemelerde Sarkozy ve avukatının sık sık sahte isimler kullandığı tespit edildi.

Dedektifler, ikilinin bahsi geçen hâkim Azibert ile sık sık temas kurduklarını ve Azibert'e bilgi karşılığında Monaco'da iş teklif ettiklerini iddia etti.

Sarkozy konuyla ilgili olarak, "Bay Azibert Monaco'daki işi hiç alamadı" dedi. Avukat Herzog ve hâkim Azibert de aynı davada yozlaşma ve nüfuz ticareti suçlamalarıyla yargılanıyor.

Öte yandan savcılar, 2007'de hâlâ Libya'nın lideri olan Muammer Kaddafi'nin Sarkozy kampanyası için Paris'e bavullar içinde milyonlarca dolar gönderdiği iddialarını da araştırmaya devam ediyor. Savcıların baş tanığı olan Lübnan asıllı Fransız bir iş insanı konuyla ilgili verdiği ifadeyi geri çekti.

Sarkozy, 2007-2012 yılları arasında orta Avrupa ülkesine liderlik etmişti.