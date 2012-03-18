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Kültür-Sanat

Bir vampir ve bir cadı diskoya gider...

Johnny Depp tüm gotikliği, Eva Green tüm cadı cazibesiyle 1972'nin ortasına düşüyor. Tim Burton'ın son fantastik komedisi Dark Shadows'dan ilk görüntüler...

18 Mart 2012 19:16

 

T24 - Johnny Depp tüm gotikliği, Eva Green tüm cadı cazibesiyle 1972'nin ortasına düşüyor. Tim Burton'ın son fantastik komedisi Dark Shadows'dan ilk görüntüler...
 
 
Tim Burton'ın yeni filmi Dark Shadows, yönetmenin imzası haline gelen karanlık öğeleri, zekice kurgulanmış bir komedinin içine yerleştiriyor. Barnabas Collins (Johnny Depp) 1770'lerde zengin ve güçlü bir lord ve uslanmaz bir playboy. Çapkınlıkları sırasında yanlış kişinin (Eva Green) daha doğrusu bir cadının kalbini kırana kadar da her şey yolunda. Ama elbette, bir cadıyı kızdırmamak gerektiğini herkes bilir. Lanetlenerek bir vampire dönüşen ve diri diri gömülen Barnabas yaklaşık 200 yıl sonra 1972'de gözlerini hiç tanımadığı bir dünyada açıyor. Sahibi olduğu topraklara geri gittiğinde onu at arabası değil, VW minibüsler, Chevrolet'ler karşılıyor. Ve tabii ki, seksi cadının dekoltesi güncellenmiş şekilde döndüğü disko çağı... 
 
Film 18 Mayıs'ta vizyonda.

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