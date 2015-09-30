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Kültür-Sanat

"Bir Usta Bir Dünya: Özdemir Asaf"

Türk şiirinin büyük ustasının yaşamını anlatan sergi, 23 Ekim'e kadar Caddebostan Kültür Merkezi'nde

30 Eylül 2015 01:53

Türk şiirinin kendine özgü üslûbuyla en önemli kalemlerinden biri olan şair Özdemir Asaf'ın yaşamı bir sergiyle anlatılıyor.Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık tarafından hazırlanan "Bir Usta Bir Dünya: Özdemir Asaf" sergisinin alt başlığı: "Tüm dünyayı kucaklamak istedim, kollarım yetişmedi."

Al Jazeera'nın haberine göre, 2-23 Ekim tarihleri arasında ziyaret edilebilecek sergide, Türk şiirinin en büyük ustalarından biri olan Özdemir Asaf'a dair anılar, bir zamanlar komşusu olduğu ve yaşadığı Caddebostan semtinde, Caddebostan Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde ziyarete açılacak.

Şiirleri şarkılara söz olan, yediden yetmişe herkesin ezberinde yer alan Özdemir Asaf'ın hayatını anlatan sergi; şairin özel yaşamını fotoğraflarıyla, kişisel evrakıyla, defterleriyle, elyazılarıyla gözler önüne seriyor.

Diliyle farklı bir üslûp yaratan, insana ve olaylara, doğaya kendine has bir bakış açısı sunan şair Özdemir Asaf 1923'te doğdu, 1981'de hayatını kaybetti. Hukuk ve gazetecilik okuyan Özdemir Asaf'ın kitapları arasında, 'Dünya Kaçtı Gözüme', 'Sen Sen Sen', 'Bir Kapı Önünde' bulunuyor.

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