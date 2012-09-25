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Politika

Bir ülkeyle daha vizeler kalktı

Türkiye ve Güney Sudan arasında, diplomatik pasaport hamilleri için vizenin karşılıklı olarak kaldırılmasına dair anlaşma imzalandı

25 Eylül 2012 13:29

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Güney Sudan Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü arasında işbirliğine yönelik 'mutabakat muhtırası' imzalandı.

67. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, bu toplantılar çerçevesinde Güney Sudan Dışişleri Bakanı Nhial Deng Nhial ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede, Türkiye ve Güney Sudan arasında, diplomatik pasaport hamilleri için vizenin karşılıklı olarak kaldırılmasına dair anlaşma imzalandı.
 
Bakan Davutoğlu ve Güney Sudan Dışişleri Bakanı Nhial Deng Nhial, Türkevi'nde iki ülke arasındaki vizenin kaldırılmasına dair bir anlaşmaya imza attı. Türkiye ve Güney Sudan diplomatları, karşılıklı olarak ülkelere vizesiz olarak girebilecek. Görüşmede Davutoğlu'nun, Güney Sudan ve Hartum arasındaki çatışmalı sürecin sona ermesi konusundaki temennilerini dile getirdiği öğrenildi.

Davutoğlu, Güney Sudan'la imzalanan mutabakat muhtırasının ardından, ABD Başkanı Barack Obama'nın devlet başkanları onuruna düzenlediği resepsiyona Türkiye'yi temsilen katılmak üzere Türkevi'nden ayrıldı. Davutoğlu, daha sonra Uluslararası Barış Enstitüsü (IPI) tarafından düzenlenecek Ortadoğu'daki gelişmeler konulu Bakanlar düzeyinde gayri resmi çalışma yemeğine katılacak.

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