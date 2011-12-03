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Yaşam

Bir ülkeyle daha vize kalkıyor

Moldova ve Türkiye karşılıklılık temelinde gelecekte vize rejiminin kaldırılması için görüşmelere başladı.

03 Aralık 2011 02:00


T24 -  Moldova ve Türkiye karşılıklılık temelinde gelecekte vize rejiminin kaldırılması için görüşmelere başladı.


Moldova Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanlığı Konsolosluk Dairesi heyeti Ankara'da yapılan temaslarda bulundu.


Taraflar, vize rejiminin kaldırılması sürecinde ilk adımın belirli meslek gruplarına vize almak için prosedürlerin basitleştirilmesi ile ilgili anlaşmaların imzalanması olabileceğini belirtti. İlk etapta; öğrenciler, bilim adamları, sanatçılar, gazeteciler için ücretsiz vize verilmesi; uzun yol kamyon sürücüleri ve işadamlarına çoklu ve uzun süreli vize verilmesi gündemde.


Gazeteport'ta yer alan habere göre, Moldova Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanlığı Konsolosluk Dairesi heyeti Ankara'da yapılan temaslarda bulundu. Taraflar, vize rejiminin kaldırılması sürecinde ilk adımın belirli meslek gruplarına vize almak için prosedürlerin basitleştirilmesi ile ilgili anlaşmaların imzalanması olabileceğini belirtti. İlk etapta; öğrenciler, bilim adamları, sanatçılar, gazeteciler için ücretsiz vize verilmesi; uzun yol kamyon sürücüleri ve işadamlarına çoklu ve uzun süreli vize verilmesi gündemde.


Taraflar ayrıca, Moldova ve Türkiye sınırları içinde bulunan, her iki ülkenin vatandaşlarının karşılaştığı zorlukları ele aldı.



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