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Çevre

Bir ülke taşınacak!

Küresel ısınma yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan Maldivler, alacak toprak arıyor.

10 Kasım 2008 02:00

Küresel ısınma yüzünden denizlerin yükselmesiyle bu yüzyıl içinde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan Maldivler hükümeti, "yüksekçe yerlerden" toprak alabilmek için para biriktiriyor.
Hindistan'ın güneyinde binden fazla mercan adasından oluşan ve deniz seviyesinden en yüksek noktası sadece 2,3 metre olan Maldivlerin seçimle işbaşına gelen Devlet Başkanı Muhammed Ani Naşid, İngiliz Guardian gazetesine verdiği demeçte, suların yükselip adaları istila etme ihtimalini göz önüne alarak, yılda 1 milyar doları bulan turizm gelirlerinin bir kısmını bundan böyle bir kenara koyacaklarını ve birikecek parayla suların istila edemeyeceği yerlerden toprak alacaklarını açıkladı.

"İklim değişikliğini önleyemeyiz, ama başka yerlerden toprak satın alabiliriz" diyen Naşid, "Maldivlerden ayrılmak istemiyoruz, ama yıllarca çadırlarda yaşamak zorunda kalacak iklim mültecileri olmak da istemeyiz" dedi.

Naşid, toprak konusunu bazı ülkelerle görüştüklerini de belirterek, "Hindistan ve Sri Lanka Maldivlere benzeyen iklim ve kültürleriyle cazip ülkeler. Avustralya da ihtimallerden biri..." diye konuştu.

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