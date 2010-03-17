Bir ülke ile daha vize kaldırıldı

T24 - Türkiye ile Kamerun arasında resmi pasaportlara karşılıklı vize muafiyeti getiren anlaşma imzalandı.



Cumhurbaşkanı Gül, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişinde tüller ve çiçeklerle süslenmiş merdivenlerin başında Riya tarafından karşılandı.



Gül ile Riya'nın baş başa görüşmesinin başlangıcında gazetecilerin görüntü almalarına izin verildi.



Bu sırada Riya tarafından Cumhurbaşkanı Gül'e Kamerun Devlet Nişanı takdim edildi.



Gül ile Biya'nın yaklaşık 1,5 saat süren görüşmesinin ardından iki ülke heyetlerinin katılımıyla Türkiye ile Kamerun arasında resmi pasaportlara karşılıklı vize muafiyeti getiren anlaşma ile tarım alanında teknik, bilimsel ve ekonomik iş birliğini öngören protokol imzalandı.







