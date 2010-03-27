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Bir ülke daha 'soykırım'ı tanıyacak!

Amerika, İsveç derken bir ülke daha Ermeni Soykırım Tasarısı'nı tartışıyor. Teklif ise milliyetçilerden geldi.

27 Mart 2010 02:00

T24 - Amerika, İsveç derken bir ülke daha Ermeni Soykırım Tasarısı'nı tartışıyor. Teklif ise milliyetçilerden geldi.,



ABD, İsveç ve Bulgaristan'dan sonra şimdi de Sırbistan 1915 olaylarının "soykırım" olarak tanınması için harekete geçti. İddiaya göre Sırbistan aşırı milliyetçi partisi SRS "Ermeni soykırımı" için kanun tasarısı hazırladı.

Aşırı milliyetçi SRS partisi basın sözcüsü Zoran Krasi tarafından Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılan açıklamada, SRS partisi milletvekilleri tarafından Sırbistan parlamentosuna verilmek üzere hazırlanan kanun tasarısı, 1915 olaylarının resmen "soykırım" olarak tanınmasını öngörüyor.

Oysa daha geçtiğimiz hafta Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye ile Sırbistan arasında son dönemde yaşanan yakınlaşma ve Ankara'nın Sırbistan-Bosna arasında başarıyla gerçekleştirdiği arabulucuk görevini örnek göstererek, Türk-Ermeni ilişkilerine gönderme yapmıştı.

Davutoğlu, geçtiğimiz hafta resmi ziyaret için Bulgaristan'a giderken uçakta gazetecilere, “Bin yıldır çatışma halinde olduğumuz Sırplarla konuşarak meseleyi hallettiysek, Ermenistan'la da hallederiz. Bizim sayemizde Sırbistan ile Bosna Hersek arasında yakınlaşma oldu. Bosna Hersek, Sırbistan'a büyükelçi atadı. Sırplarla Boşnaklar arasındaki çatışma, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmadan çok daha yakın ve çok daha acılarla dolu. Bir gece yarısı Bosna Hersek Cumhurbaşkanı ile havaalanında iki saat konuşup Sırplarla sorunlarını çözdük. Şimdi de sırada Srebrenica katliamı için Sırpların özür dilemesi var. İşte biz bunları, bin yıldır çatışma yaşadığımız Sırplarla konuşuyorsak, niye Ermenilerle de konuşmayalım?" mesajı vermişti.


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