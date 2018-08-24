Bir uçtan bir uca yakınlarını arayan bir ülke: Batman'daki kayıp yakınları, 700. haftasında Cumartesi Anneleri'ne destek için bir araya gelecek

T24

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini yıllardır soran Cumartesi Anneleri, 700. haftadaki toplanmasına destek için Batman’daki kayıp yakınları da bir araya gelecek.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre, Batman Valiliği'nin ‘güvenlik’ gerekçesiyle eylemlerine izin vermediği kayıp yakınları, yarın Cumartesi Anneleri ile dayanışmak için eylemlerine yeniden başlayacak. Kayıp yakınları, “Çocuklarımızın fotoğraflarını alalım, Gülistan Caddesi'ne gelelim” çağrısı yaptı.

Cumartesi Anneleri, 25 Ağustos Cumartesi günü 700. kez bir araya gelecek. 700. haftadaki buluşma öncesinde, Twitter’dan da ‘#BeniBulAnne’ etiketiyle eyleme çağrı yapıldı.