HDP Eş Genel Başkanı Buldan'dan 700'üncü hafta çağrısı: Her birimiz birer Cumartesi Annesi olmalıyız

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan 25 Ağustos Cumartesi günü 700. kez toplanacak olan Cumartesi Anneleri'nin çağrısına destek vererek herkesi Galatasaray Meydanı’na çağırdı.

Buldan, “Türkiye’nin adalete olan ihtiyacından kaynaklı, barışa kardeşliğe ve özgürlüğü olan inancından kaynaklı kayıpların mutlak bulunması, faili meçhullerin açığa çıkması ve yargısız infazlarda yakınlarını kaybeden insanların adaleti bulabilmesi açısından bu eylem önemli bir eylemdir" dedi.

Buldan şöyle devam etti:

"Evet her birimiz birer Cumartesi Annesi olmalıyız. Her birimiz birer Cumartesi İnsanı olabilmeliyiz ki adalet yerini bulsun. Kayıplar ve faili meçhuller bulunsun diye 700’üncü haftada buluşmak üzere.”

Beni bul anne

700. hafta için katılım çağrısı yapan Cumartesi Anneleri, sosyal medyada da “#BeniBulAnne” hashtagi ile duyurdu.

Taksim Galatasaray Meydanı’nda 1995 yılından bu yana gözaltına alınarak kaybedilen çocuklarının, eşlerinin, kardeşlerinin akıbetini soran Cumartesi Anneleri, 25 Ağustos’ta 700. kez bir araya gelecek.