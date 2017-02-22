Bir Twitter fenomenine daha 'FETÖ' gözaltısı

Twitter'daki 'bıbıcımsıfırladım' adlı hesap üzerinden Gülen cemaatini övücü nitelikte paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan ve 'FETÖ'nün mahrem imamı olduğu öne sürülen Serkan Sedat Güray yakalanarak gözaltına alındı.

Hürriyet'in haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca geçtiğimiz yıl Mart ayında Twitter'daki "bıbıcımsıfırladım" adlı hesaba ilişkin soruşturma başlatıldı.



Soruşturma kapsamında, sosyal medya hesabını kullandığı iddiasıyla Üsküdar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan Serkan Sedat Güray gözaltına alındı.



Gülen cemaati üyesi olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı iddiasıyla tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen Güray, Anadolu 9. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.



Güray sorgusunda, yöneltilen suçlamaları kabul etmemiş ve söz konusu Twitter hesabının da kendisine ait olmadığını iddia etmişti. Şüpheli Güray'ın ev aramasında ele geçirilen dijital materyaller incelemeye alınırken, HTS kayıtlarında 'FETÖ' üyesi çok sayıda isimle telefon görüşmesi tespit edildi.



Şüpheli Güray'ın HTS kayıtlarında, kapatılan Zaman gazetesinin Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı, Gülen cemaati lideri Fetullah Gülen'in avukatı Talha Akyol, yeğeni Ebuseleme Gülen, firari Osman Özsoy ile Nazlı Ilıcak, Nazmi Ardıç, Yurt Atayün, Osman Nuri Hoşdoğdu, Ali Ünal, Mümtazer Türköne, Asım Yıldırım, Önder Aytaç, Ali Bulaç ve Abdullah Bağ gibi isimlere kayıtlı telefon numaralarıyla çok sayıda görüşme yaptığı belirlendi.



Öte yandan şüpheli Serkan Sedat Güray'ın yine Irak, Kenya, ABD, Kazakistan, Bosna Hersek gibi ülkelerle uluslararası alanda görüşmeler de yaptığı tespit edildi.



Bu kapsamda 'FETÖ'nün mahrem imamı olduğu tespit edilen Güray'ın söz konusu "bıbıcımsıfırladım" adlı hesabı kullandığı da belirlendi. Bunun üzerine Güray hakkında Sulh Ceza Hakimliğince tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.



Firari olan Güray, Bolu'da Jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırada gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Güray'ın, emniyetteki işlemleri sürüyor.