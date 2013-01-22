Vali Mutlu: Bir tweet attım, fenomen oldum

Vali Mutlu, özellikle gençler tarafından kendisine güzel sözler söylendiğinde çok mutlu olduğunu ve heyecanlandığını ifade etti.

Gençlere liderlik özelinde ve diğer alanlarda heyecan duyulmadan yapılan işin arkasından hiçbir şeyin gelmeyeceğini anlatan Mutlu, duygusu olmayan hiçbirşeyin de başarılı olmasının mümkün olmayacağını söyledi.

Gençlerle birlikte olmanın kendisi için çok önemli olduğuna da değinen Mutlu, sahneye davet edilirken ''Twitter fenomeni'' hitabına karşı şu değerlendirmelerde bulundu:

Bir tweet göndereyim dedim, fenomen yaptınız

''Bir tweet göndereyim' dedim, beni fenomen yaptınız, aslında ben olmadım, siz yaptınız. Tatile düşkünlük nedeniyle gelen tweetlerin neredeyse önemli bir kısmı yine aynı konu üzerinden geliyor ve bir muhabbete neden oluyor. Gençlerimizin hep çok kaygılı, stresli, biraz hüzünlü, üzgün olduklarını düşünürüm ve o nedenle de gençlere fazlaca da acırım.

Hayat sizin için bir mücadeleyle geçiyor ve 'Bu mücadele içinde espriyi, gülmeyi unutuyor' diye hep hayıflanırdım. Ama gördüm ki, gençlik müthiş... Bütün bu kaygıların içinde müthiş bir mizah gücünüz var. Harika bir diyaloğunuz var. Aslında tweetleriniz beni keyiflendiriyor. Bütün bir günün moralini tweetlerinizden alıyorum. Belki ben de sizi biraz güldürmeye çalışıyorum ama sizin de bana sağladığınız çok güçlü bir enerji var. O enerjiyi de alarak, bu şehri yönetmeye çalışıyoruz.''

Mutlu, konferansta verilen ''Yılın Devlet Adamı'' ödülünün ''çok ağır'' bir ödül olduğunu söyledi. Konferansa katılan ve dernek içinde etkinliğe emek veren gençlerin duygularını paylaşabilmek adına bu ödülü kabul ettiğini ifade eden Mutlu, ödülü, gençleri kırmak istemediği için aldığını söyledi.

Ödülü takdim eden gençlerin aynı zamanda üzerine bir sorumluluk yüklediğini dile getiren Mutlu, ''Ödülü, sorumluluğu hissederek, daha fazla gayret gösterme mecburiyetiyle alıyorum'' ifadelerini kullandı.