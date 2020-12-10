Bir Türkiye ironisi: Utanç Müzesi’ndeki fotoğraflar dava nedeni oldu

Gökçer Tahincioğlu

12 Eylül öncesi ve sonrasında yaşanan insan hakları ihlallerini sergilemek için Devrimci 78’liler Federasyonu tarafından yılda bir kez açılan Utanç Müzesi, “örgüt propagandası davası” nedeni oldu. Fotoğraf sanatçısı ve yazar Mehmet Özer hakkında, yönetiminde bulunduğu 78’liler Federasyonu’nun Utanç Müzesi’nde yer alan fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştığı için dava açıldı.

Özer’e, Mahir Çayan, İbrahim Kaypakkaya, Deniz Gezmiş gibi isimlerin fotoğraflarını 2012 ve 2014’te neden sosyal medya hesabından paylaştığı soruldu. Özer’e ayrıca, çözüm süreci devam ederken, YPG’lilerin Türkiye üzerinden Suriye’ye geçişlerine ilişkin fotoğrafları paylaşması nedeniyle de suçlama yöneltildi. Özer, önümüzdeki hafta “propaganda” suçundan hâkim karşısına çıkacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, fotoğraf sanatçısı ve yazar Mehmet Özer hakkında 2012 ve 2014’te sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımları gerekçe göstererek, “örgüt propagandası” suçundan dava açtı. Savcılık, jandarmadan gelen fezlekeler doğrultusunda hazırladığı iddianamede, Özer’in, yasadışı örgütlerin liderlerinin ve militanlarının fotoğraflarını paylaşarak, propaganda suçunu işlediğini savundu.

Utanç Müzesi’nin fotoğrafları

Özer, savcılıktaki savunmasında, söz konusu fotoğrafların, Mahir Çayan, İbrahim Kaypakkaya, Deniz Gezmiş gibi gençlik önderlerine ait olduğunu belirtti. Fotoğrafların, kendisinin de yönetiminde olduğu Devrimci 78’liler Federasyonu tarafından yılda bir kez açılan Utanç Müzesi’nde sergilendiğini ve çekildiğini vurgulayan Özer, söz konusu etkinliğin de izin alınarak yapıldığını, müzenin binlerce kişi tarafından ziyaret edildiğini ifade etti.

Özer’e, sorgusunda, çözüm sürecinin devam ettiği 2014’te, Türkiye üzerinden Suriye’ye geçen YPG’lilerin fotoğraflarını neden paylaştığı da soruldu. Özer, fotoğrafların kendisi tarafından çekilmediğini, aynı dönemde medyada da yer aldığını anlattı. Özer, önümüzdeki hafta hakim karşısına çıkacak.