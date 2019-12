Bir Türk daha Real Madrid yolunda

T24 - Bundesliga ekibi Borissia Dortmund ile şampiyonluk sevinci yaşayan A Milli Futbol Takımı'nın yıldız isimlerinden Nuri Şahin, İspanyol devi Real Madrid'e transfer oldu. Hamit Altıntop'un da Bundesliga'da sezon tamamlanınca Real Madrid'e katılması bekleniyor. İspanyol basını, Bayern Münih'te oynayan Türk futbolcu Hamit Altıntop'un Real Madrid'in teklif ettiği iddia edilen transfere ''evet'' dediğini yazdı.



La Liga ekiplerinden Real Madrid, yeni sezonda daha kuyvvetli bir kadroyla mücadele edebilmek için transferlere başladı. Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun takıma kazandırmak istediği Türklerden Nuri Şahin'in az önce düzenlediği basın toplantısında, yeni sezonda Real Madrid forması giyeceğini resmen duyurdu. Real Madrid, Nuri için 10 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Yıldız futbolcu yıllık 2.5 milyon euro ücret alacak.

Nuri açıklamasında, "Borussia Dortmund ile çocukluk hayallerim gerçek oldu. Burada şampiyonluk yaşadığım için çok mutluyum. Ancak Real Madrid fırsatı geri çevirilemezdi" dedi.

İspanyol basınına göre, Real Madrid'in transfer atağı Nuri Şahin ile sınırlı kalmayacak. Nuri'nin yanı sıra Bayern Münih ile sözleşmesi bu sezon tamamlanan Hamit Altıntop da eflatun beyazlıların kadrosunda yer alacak. Hamit'in transferi de Bundesliga'da sezon tamamlanınca açıklanacak.



Bundesliga'da şampiyon oldu, LA Liga'ya adım attı



1988 doğumlu olan Nuri Şahin, Almanya'da yetişti. 22 yaşındaki genç yıldız, RSV Meinerzhagen'de futbola başladıktan sonra 2000-2005 yılları arasında Dortmund'un alt yapısında oynadı. 2005'ten beri Borussia Dortmund'un A Takımı'nda forma giyen Nuri, 2007-2008'de kiralık olarak Feyenoord'da top koşturdu.

2005'ten beri A Milli Takım'da forma giyen Nuri Şahin'in Ay-Yıldızlı forma ile 26 maçta 1 golü bulunuyor. Orta sahada görev yapan Nuri, Dortmund'da 135 maçta 13 gole imza attı. Nuri'nin Feyenoord'da ise 259 maçta 6 golü bulunuyor.

Nuri, 6 Ağustos 2005'te 16 yaş 334 günlükken Borussia Dortmund forması giyerek, Bundesliga'da oynamış olan en genç futbolcu oldu. Nuri, aynı sene 25 Kasım'da kaydettiği golle de Bundesliga tarihinde gol atan en genç isim oldu.

2005'te Peru'daki U17 Dünya Kupası'nda sergilediği performansla "bronz top" ödülü kazanan Nuri Şahin, Türkiye'nin 4'üncülüğünde önemli bir rol oynadı. A Milli Takım forması giyen ve gol atan en genç isim olan Nuri, A Milli Takım ile ilk ve tek golünü doğduğu ülke olan Almanya'ya karşı forma giyerken kaydetti.

Bundesliga'da bu sezon Borussia Dortmund ile şampiyonluk sevinci yaşayan Nuri Şahin, 2007-08'de de Feyenoord ile Hollanda Kupası'nı kazandı.





Hamit, Real Madrid'e 'evet' dedi



Sezon sonunda Bayern Münih ile sözleşmesi sona erecek olan 28 yaşındaki Hamit'in lig bitiminde Real Madrid ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ileri sürüldü. Almanlar tarafından ''Yeni bir Matthaüs'' yakıştırması yapıldığı söylenen Hamit'in, Madrid'in ihtiyacı olan, her mevkide oynayabilecek bir futbolcu olduğu vurgulandı.

Bu arada, 2007-2009 sezonlarında Bayern Münih'te Hamit ile birlikte top oynayan Brezilyalı Ze Roberto, Türk futbolcuya övgüler yağdırdı. ''Altıntop'un Real Madrid'e geleceğini biliyor musun?'' sorusuna ''Evet. Onun için iyi olur'' diyen Ze Roberto, ''Çok iyi bir futbolcu ve iyi biri. Şahsi değil, grup, kolektif oyunu seviyor. Çok güçlü biri. Ayrıca defansif anlamda ikili pozisyonlarda her zaman kazanıyor. Bana göre çok kaliteli bir futbolcu'' ifadelerini kullandı. Ze Roberto, Real Madrid'de teknik direktör Jose Mourinho ile birlikte ''galaksili futbolcu'' döneminin kapandığını belirterek, ''Mourinho, şampiyon bir takım yaratmak için galaksililer değil, Altıntop gibi kazanmasını bilenleri arıyor'' şeklinde konuştu.

Öte yandan, Marca gazetesi de Hamit ile ilgili yaptığı tam sayfa yorumda, Türk futbolcunun ''fedakar, sağ kanatta uzun namlulu bir top gibi görev yapan, farklı mevkilerde çok kullanışlı bir futbolcu olduğunu'' yazdı. Hamit'in, oynadığı her takıma ve her yeni teknik direktöre çok kolay uyum sağladığı belirtilirken, ''golcüden daha çok asistçi olan Türk futbolcu, sahanın her yerinde oynama yeteneğine sahip'' denildi.

İspanyol basını, Mesut Özil'i kadrosunda bulunduran Real Madrid'in, Nuri Şahin'inden sonra Hamit Altıntop'u da renklerine bağlayacağına kesin gözüyle bakıyor.