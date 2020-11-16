Bir turist daha uzayda film yapmak için ISS'ye gidebilir

Rus Devlet Uzay Şirketi Roscosmos, bir Rus aktris ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) bir kişi daha gönderebilir.



Sputnik’in haberine göre, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) bir kişi daha gönderilebilir. Ancak, uzay araçları ve uzayda kullanılan çeşitli malzemeler üreten Rus şirketi’nin (Rocket and Space Corporation Energia) 2021 ISS uçuş programına göre bu, iki Rus kozmonotunun ISS'de kalış süresinin bir yıl uzatılmasını gerektirecek.

Taslak programa göre, 5 Ekim 2021'de bir Soyuz uzay aracı UUİ'ye kozmonot Anton Shkaplerov ve iki "uzay turistini" getirecek. Daha önce bu uçuşun, uzaydaki ilk uzun metrajlı filmin yapımı için ISS'ye bir Rus aktris teslim edeceği bildirilmişti.

Rus Devlet Uzay Şirketi Roscosmos, daha önce bir kişinin daha ISS'ye götürüleceğini açıklamadı. Program olduğu gibi onaylanırsa, kozmonotlar Petr Dubov ve Sergei Korsakov, film yapımını güvence altına almak için ISS'de normal altı ay yerine bir yıl kalmak zorunda kalacak.

Bir Rus kozmonot kamu kuruluşunun üyesi olan Alexander Khokhlov, uçuşun ikinci katılımcısının bir yönetmen veya kameraman olabileceğini söyledi.

Roscosmos ve Channel One, uzaydaki ilk uzun metrajlı filmin yapımcılığını üstleniyor. "Meydan Okuma" olarak adlandırılması bekleniyor.