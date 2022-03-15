Bir topu 20 liradan 80 liraya çıktı: Kâğıt fiyatları iki yılda 4'e katlandı!

Pandemi sebebiyle dünyada artan ham madde fiyatları pek çok sektörde olduğu gibi kâğıt ve ambalaj sektöründe de etkisini gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre 2021 yılında en yüksek fiyat artışı yüzde 168 ile selülozik kâğıtlarda gerçekleşti. 80 gramlık A4 kâğıdı, 2020 yılında 20 TL, 2021 yılında 54 TL, bugün ise 80 liraya kadar yükseldi.

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre; yalnızca A4 özelinde değil, birçok sektörde kullanılan kâğıt, ürün maliyetlerine de zam olarak yansıdı.

Kâğıt üretiminde kullanılan selüloz maddesinin tamamının ithal edilmesi sebebiyle fiyatlarda artış yaşandı. Ayrıca Rusya ve Ukrayna gibi Türkiye'nin selüloz ithalatı yaptığı ülkelerde yaşanan savaş durumu, hem tedariki hem de fiyatları artırdı.

Sektör temsilcileri başta matbaa olmak üzere ambalaj ve son tüketilen kâğıt tarafında fiyatların geçen yıla göre yüzde 100’ün üzerinde arttığını belirtiyor. Ayrıca geri dönüşüm sektöründe de maliyetlerden kaynaklı fiyat artışlarının yaşandığı ifade ediliyor.

İstanbul Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, "Geri dönüşüm tarafında yeterli seviyede değiliz. Bu alandaki yatırımların acilen arttırılması lazım. Devletimizin kâğıt üretimi yapacak olan şirketlere teşvik vermesini istiyoruz. Türkiye orman bakımından oldukça zengin. Ancak yatırımcı yok. Nasıl ki yerli otomobilde babayiğitler çıktı, kâğıt yatırımında da babayiğitlere ihtiyacımız var" dedi.