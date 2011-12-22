Bir toplumun dönüşüm öyküsü, tablolarla SSM'de



T24 - Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), kapsamlı resim koleksiyonunu, “Bir Ülke Değişirken - Tanzimattan Cumhuriyete Türk Resmi” başlığıyla, 24 Aralık’tan itibaren ziyaretçilerle buluşuyor.

Osman Hamdi Bey, Fikret Muallâ, Halil Paşa, Şehzade Abdülmecid Efendi ve İzzet Ziya gibi, Türk Resim Sanatı’nın önemli sanatçılarının eserlerini içeren koleksiyon, yeni yapılan özel galerisinde bundan böyle sürekli teşhir edilecek. Ziyaretçiler, bilimsel danışmanlığını Prof. Dr. Semra Germaner ve Doç. Dr. Ahu Antmen'in üstlendiği sergide, Türk resim sanatının tarihsel yolculuğunu izleme şansını elde edecek.

Sakıp Sabancı'nın özel koleksiyonuna zaman içinde yapılan eklemelerle ortaya çıkan seçki, bir koleksiyonerin gözüyle; Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne uzanan modernleşme sürecinde, Türk resim sanatına kapsamlı bir bakış sunuyor. Sakıp Sabancı’nın Türk resminin belirli bir dönemine duyduğu merak ve ilgiyle oluşturduğu koleksiyon; ülkemizde resim sanatının gelişip serpilme sürecinin başlangıç evresine dair önemli ipuçları veriyor. Ayrıca, Türkiye’de görsel imge üretimindeki dönüşümü, sanat ve sanatçı kavramlarındaki değişimi de gözler önüne seriyor.





Sergide 100 eser yer alacak

Yaklaşık 100 eserin yer aldığı sergide, dikkat çeken pek çok eser sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Osman Hamdi Bey imzalı Naile Hanım portresi, Türkiye'de ilk defa sergilenecek eserler arasında yer alırken, Halil Paşa’nın Paris Fuarı’nda 1889’da sergilenen ve Bronz Madalya ile ödüllendirilen Madam X adlı eseri de, ilk kez ödül belgesi ile beraber sergilenecek. Arka planındaki altın yaldızla dikkat çeken Naile Hanım tablosu, Bizans ikonalarında kutsal kişilerin betimlenmesi için kullanılan altın yaldızla, Osman Hamdi Bey’in eşine ve kadına verdiği önemi vurgulayarak, dönemin toplumsal yapısına dair ipuçları veriyor. Nazmi Ziya imzalı Taksim Meydanı adlı eser ise Cumhuriyetin halka sağladığı yaşam standartlarını ve özellikle Türk kadınlarına getirdiği özgürlüğü temsil ediyor.





'Tanzimattan Cumhuriyete uzanan öykü'



Sergiyle ilgili bilgi veren SSM Müdürü Dr. Nazan Ölçer, “Türk resim sanatının TanzimattanCumhuriyete uzanan öyküsünü ve gelişimini yeni bir mekansal düzenlemeyle sanatseverlere sunuyoruz. Resimler, farklı modernizm görünüm ve eğilimleriyle, Osmanlı ve Türk resminde ortaya çıkan sanat anlayışları ve bakış açılarının anlaşılabilmesi için sağlam bir zemin oluşturuyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, her zaman olduğu gibi, toplumda sanatseverlik bilincinin geliştirilmesi için, okul çağındaki çocuklara ve gençlere yönelik eğitim programları ve atölye çalışmalarının yanı sıra, yetişkin eğitimleri de yapmaya devam edeceğiz” dedi. Yıl boyunca, koleksiyonu derinlemesine tanımak isteyen resim meraklılarına ücretsiz rehberli turlar da düzenlenecek.



Bir kataloğu da hazırlanan sergi, bu toprakların geç keşfedip çabuk sahiplendiği resim sanatı üzerinden, bir ülkenin toplumsal, sosyal ve ekonomik dönüşümünü gözler önüne serecek. Yıl boyunca yapılacak konferans ve belgesel gösterimleri, bu tarihsel ilişkilendirmeyi tamamlayacak. Böylece SSM, misyon olarak belirlediği sanatın kavramsal ve imgesel boyutlarını farklı yönleri ile irdelemeyi ve Türkiye halkıyla buluşturmayı sürdürecek.







