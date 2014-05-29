Bir toplu tecavüz vakası daha



Hindistan'da bir kez daha toplu tecavüz vakası meydana geldi. Uttar Pradesh vilayetine bağlı bir köyde meydana gelen korkunç olayın kurbanlarının, 14 ve 15 yaşlarındaki iki genç kız olduğu bildirildi.

Budaun Emniyet Müdürü Atul Saxena perşembe günü yaptığı açıklamada, kızların cesetlerini, kendilerini astıkları ağaçta bulduklarını açıkladı. Yapılan incelemeler sonucu ilk belirlemelere göre, kızların salı akşamı intihar ettikleri belirtildi.

Kızların aile ve yakınları, beş şüpheli hakkında tevacüz ve cinayet suçlamasında bulundu. Asıl şüphelinin tutuklandığı bildirilirken, yaklaşık 50 polisin diğer şüphelileri aradıkları bildiriliyor.

Kızların cesetleri perşembe sabah saatlerinde bulundu. Kurbanların ailelerinin ülkedeki en alt kasta dahil oldukları verilen bilgiler arasında yer alıyor.

Hindistan'da 2012 yılında üniversite öğrencisi genç bir kıza toplu tecavüz edilip ardından öldürldüğü vaka büyük bir infial yaratmış, Yeni Delhi geniş çaplı protesto gösterilerine sahne olmuştu. Ülkede kadınlara yönelik şiddet tartışma konusu haline gelirken, tecavüz cezaları artırıldı.