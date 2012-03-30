'Bir Tenor Aranıyor' oyununa 12 kişi iş başvurusu yaptı!

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin, Akşam Gazetesi'nden Funda Özkan'a Trabzon turnesinde yaşanan gerçek olayı anlattı.

Samsun Operası, Trabzon'da 'Bir Tenor Aranıyor' adlı oyunu sahnelemiş. Şehrin görünür yerlerinde de afişler asılmış. Afişi gören 12 kişi iş için başvurmuş. 'Tenor nedir bilmiyorum ancak elimden her iş gelir'' demişler.

Lemi Bilgin, ''Doğal 'Temel fıkrası mı?'' sorusuna ''Evet ama başka 'gerçekler' de var. İşsiz insanın çaresizliğinin de bir göstergesi'' cevabını veriyor.