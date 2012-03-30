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Yaşam

'Bir Tenor Aranıyor' oyununa 12 kişi iş başvurusu yaptı!

Karadeniz'de fıkra gibi bir olay yaşandı. Samsun Operası'nın Trabzon'da sahneleyeceği 'Bir Tenor Aranıyor' operasının afişini görenler iş için başvurdu.

30 Mart 2012 13:51

 

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin, Akşam Gazetesi'nden Funda Özkan'a Trabzon turnesinde yaşanan gerçek olayı anlattı.
 
Samsun Operası, Trabzon'da 'Bir Tenor Aranıyor' adlı oyunu sahnelemiş. Şehrin görünür yerlerinde de afişler asılmış. Afişi gören 12 kişi iş için başvurmuş. 'Tenor nedir bilmiyorum ancak elimden her iş gelir'' demişler.
 
Lemi Bilgin, ''Doğal 'Temel fıkrası mı?'' sorusuna ''Evet ama başka 'gerçekler' de var. İşsiz insanın çaresizliğinin de bir göstergesi'' cevabını veriyor.

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