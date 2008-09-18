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'Bir tencere beni mutlu eder'

Hobi olarak yemek yapmaya başlayan Şallı, "Beni bir tencere mutlu eder" dedi

18 Eylül 2008 03:00

Yemek yapmanın yıllardır en büyük hobisi olduğunu söyleyen Ebru Şallı, yaptığı yeni lezzet keşiflerinden büyük haz aldığını anlattı. Ünlü manken, "Çok küçük yaşlardan beri mutfak işlerine karşı bir ilgim var. Mutfağım benim için bir laboratuvardan farksız... Orada sürekli yeni şeyler deniyor, yeni tatlar keşfediyorum" dedi.

Hobim mesleğe dönüştü

Yurtdışına çıktığında da en çok mutfak gereçleri satın aldığını belirten Şallı'nın hediye tercihleriyle ilgili sözleri ise  şöyleydi: "Mutfak eşyaları çok hoşuma gidiyor. Mesela doğum günümde gelen bir tencere beni çok mutlu eder. 7-8 yılda bütün dünya mutfaklarının eğitimini aldım. Önce kendim için yemek yapıyordum, sonra bu hobiyi televizyon programına dönüştürdüm."

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