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Medya

Bir televizyon kanalı daha kapandı; çalışanlar 1 Mayıs'ta işsiz kaldı

Ege TV, 23 yıldır yayın yapıyordu

01 Mayıs 2017 19:52

İzmir'in uydudan yayın yapan televizyon kanalı Ege TV 23 yıldan sonra yayın hayatına son verince 40'a yakın kurum çalışanı 1 Mayıs'ta işsiz kaldı.

Hürriyet'in haberine göre İzmir ve Ege Bölgesi'nin uyduda izlenen kanallarından Ege TV, yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda dün gece itibariyle yayın hayatını noktaladı. Uzun süredir maddi sıkıntılarla boğuşan kanalın yaklaşık 1 yıldır el değiştireceği de konuşuluyordu. Ege TV'nin sahibi Cem Bakioğlu'nun almış olduğu karar doğrultusunda kanal 23 yıllık kapısına kilit vurdu.

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