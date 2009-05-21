Bir telefonla 27 bin 500 kontör kaptırdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Şerife Cantürk, kendisini cep telefonundan arayan dolandırıcılara 27 bin 500 kontör kaptırdı.



Alanya'da yaşayan Şerife Cantürk, cep telefonunu arayan tanımadığı bir numaraya cevap verdi. Telefonun diğer ucundaki kişi kendisini Diyarbakır Terörle Mücadele Birimi'nde görevli Oktay Arslan olarak tanıttı. Dolandırıcı, Şerife Cantürk'e ``Telefon numaranız terör örgütü tarafından kopyalanmış. Hem terör örgütü hem de siz aynı numarayı kullanıyorsunuz. Sakın eşine dahi bu durumu söyleme, senin telefonunu teknik takibe aldık. Hemen bir telefon bayisine giderek alabildiğin kadar kontör al ve şifresini bize bildir'' dedi. Dolandırıldığının farkında olmayan Şerife Cantürk, kendisine en yakın telefon bayisine giderek, dükkandaki tüm kontörleri almak istediğini söyledi. Telefon bayisindeki 110 adet 250'lik (27 bin 500 kontör) kartı alan ve 4 bin 950 TL ödeme yapan Cantürk, kartlardaki şifreleri tekrar kendisini arayan dolandırıcıya verdi. Telefon konuşması bittikten sonra tekrar aynı numarayı arayan Şerife Cantürk, aradığı numaranın kapalı olduğunu görünce dolandırıldığını anladı. Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne kazıdığı boş kontör kartlarıyla gelen Şerife Cantürk şikayette bulundu.



Alanya Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

