Bir tekneyle 2 saatte 1250 kasa sardalya avlandı

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA) - DENİZLERDE av sezonunun başlaması ile balıkçıların yüzü güldü. Bandırma\'dan denize açılan bir teknedekiler, 2 saat içersinde 1250 kasa sardalya ile döndü. Balıkların konulduğu kasalar yetersiz olunca kasa takviyesi yapıldı.

Bandırmalı balıkçılar sardalya bereketi yaşıyor. Bandırma Limanı\'ndan 35 tayfası ile denize açılan \'Ağaoğulları 5\' teknesi denize bıraktığı ağlar ile sadece 2 saat içerisinde 1250 kasa sardalya yakalayınca dönmek zorunda kaldı. Balık dolu tekne ile iskeleye yanaşan balıkcılar \"Bu bir rekor\" derken, kasalar yetersiz olunca takviye yapıldı. İstiflenen balıklar üzerlerine buz konularak satılmak üzere Bandırma\'nın yanı sıra İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Balıkesir\'e gönderildi.

Bu yıl sardalyanın bol olduğunu söyleyen Balık Komisyoncuları Derneği Başkanı Harun Öner, \"Yıllar sonra iyi bir sezon geçireceğiz. Şu andaki avlanmalar bunu gösteriyor. Sardalyada rekor kırdık. Darısı diğer balıklara\" dedi.

Bandırma\'da balıkcı tezgahlarında sardalya, istavrit, kolyos, sarıkanat\'ın kilosu 10 liradan, lüferin tanesi 15- 20, palamutun teki ise 10 liradan satılıyor. Bndırma\'da uskurmurun kilosu ise 25 lira.



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