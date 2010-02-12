Bir TEKEL işçisi rahatsızlandı

T24 -

Türk-İş Genel Merkezi önünde 60 gündür süren eylem kapsamında yapılan açlık grevine katılan ve 8 gündür grevde olduğu belirtilen Zübeyde Demirci, akşam saatlerinde rahatsızlandı.İlk müdahalesi Türk-İş Genel Merkezi Konferans Salonu'nda revire dönüştürülen bölümde doktorlarca yapılan Demirci, daha sonra hastaneye kaldırıldı.Demirci'nin dışında halen 20 işçi açlık grevini sürdürüyor.Açlık grevine bugün 5 işçi daha katılmış, grevi sürdüren işçi sayısı 16'dan 21'e yükselmişti.