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Yaşam

Bir TEKEL işçisi rahatsızlandı

Açlık grevindeki TEKEL işçilerinden biri rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

12 Şubat 2010 02:00

T24 - Açlık grevindeki TEKEL işçilerinden biri rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Türk-İş Genel Merkezi önünde 60 gündür süren eylem kapsamında yapılan açlık grevine katılan ve 8 gündür grevde olduğu belirtilen Zübeyde Demirci, akşam saatlerinde rahatsızlandı.

İlk müdahalesi Türk-İş Genel Merkezi Konferans Salonu'nda revire dönüştürülen bölümde doktorlarca yapılan Demirci, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Demirci'nin dışında halen 20 işçi açlık grevini sürdürüyor.

Açlık grevine bugün 5 işçi daha katılmış, grevi sürdüren işçi sayısı 16'dan 21'e yükselmişti.

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