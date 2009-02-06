Bir tek sapık zihniyet itiraz eder

Deniz Baykal’ın CHP Kocaeli Belediye Başkan adayı Sefa Sirmen’in Kur’an açılımıyla ilgili yöneltilen “Din istismarı olarak anlaşılır mı” sorusuna verdiği yanıt şöyle:



“Kuran öğretilsin demek din istismarı sayılır mı? Hiç olur mu? Bu çok tehlikeli bir laiklik anlayışı. Hangi sapık zihniyet böyle anlar? Böyle anlayanı tedavi etmek lazım. Batı medeniyetini iyi anlamak lazım. İnsan haklarının temellerinden biri de inanç özgürlüğü ve inancını öğrenme özgürlüğüdür.



Dinini öğrenmek her vatandaşın hakkıdır. Biz diyoruz ki, bu işi mahalle arasından,

kenardan köşeden çıkartalım. Tarikatlara, cemaatlere bırakmayalım. Diyanet İşleri’nin katkısıyla, sadece ezberini değil, doğru yorumunu, bilinçli aktarımını verelim. Bunu Diyanet gözetiminde Cumhuriyete, Atatürk’e saygısı olan sorumlu eller tarafından verilsin istiyoruz.



En önemli silah doğru din eğitimi



Belediyelerde bilgisayar, lisan kursu veriyoruz. Talep olursa, Kuran kursu da

verilebilir. Kuran öğreteceğiz diyene ‘Devlet elden gider, laiklik elden gider’ denebilir mi? Sorun Kuran öğretmekte değil. Biz işte bunu, Kuran’ın doğru öğretilmesini öneriyoruz.

Şu andaki düzenleme çok yanlış, Türkiye’nin başına sorun çıkarıyor. Bunun

CHP ile partiyle de ilgisi yok. Bu parti işi değil. Diyoruz ki yerel yönetimler bu işi Diyanet İşleri katkısıyla üstlensin. Din istismarına, hurafeye karşı en önemli silah, doğru din eğitimidir. "