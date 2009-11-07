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Kültür-Sanat

Bir tek Kâbe ayakta kaldı!

13 Kasım'da gösterime girecek olan '2012' adlı filmde dünyadaki birçok dini sembol yıkılırken Kâbe ayakta kaldı.

07 Kasım 2009 02:00

Roland Emerich'in yönettiği '2012' adlı film sahneleriyle olduğu kadar konusuyla da tartışılıyor.

Dünyanın sonunu anlatan filmde, özellikle Hıristiyanlar için önemli olan dini semboller ile politik, tarihi ve dini yapıların yıkılmasına rağmen Kâbe'ye birşey olmuyor.

Filmde St. Peter’s Katedrali, Vatikan, Notre Dame, Beyaz Saray, Amerikan Kongre Binası gibi dini semboller, politik ve tarihi yapılar yıkılıyor.

John Cusack, Thandie Newton, Woody Harrelson, Amanda Peet, Danny Glover, Oliver Platt, Chiwetel Ejiofor gibi ünlü oyuncuların rol aldığı film kadrosuyla da dikkat çekiyor. '2012', 1 Aralık 2012 tarihinde dünyanın sonunun geleceğini öngören Maya efsanesinden yola çıkıyor.

Tarihte daha önce hiçbir kültürde, farklı dinde ve bilim insanları ile devletler arasında bir yıl bu kadar belirgin bir şekilde önem taşımamıştır. '2012', dünyanın sonunu getiren global bir felâketin ardından, kurtulanların kahramanca mücadelelerini anlatan destansı bir macera.

Film 13 Kasım'da gösterime giriyor.

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