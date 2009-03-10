'Bir tek ben ödül almadım'

İstanbul Yaşam Derneği’nin gecesinde sahne alan Yavuz Bingöl, “Üç Maymun” filminin birçok festivalden ödülle dönmesinden mutlu olduğunu ancak bir tek kendisinin ödül almadığını söyledi.



Milliyet'in haberine gmre; Cannes Film Festivali’nden sonra Yeşilçam Ödülleri’nden 6, SİYAD gecesinden 4 ödülle dönen “Üç Maymun” filminin başrol oyuncusu Yavuz Bingöl, “Bir tek ben ödül alamadım” diyerek duygularını dile getirdi. İstanbul Yaşam Derneği’nin Mövenpick Hotel’de düzenlediği “Dünya Kadınlar Günü” gecesinde sahneye çıkan Bingöl, gazetecilere ödül beklentisinin olmadığını söyledi. Ancak Bingöl, Cannes Film Festivali’nde “En İyi Erkek Oyuncu” dalında ödül alırsa konuşmasını bile hazırlamış ve Frank Sinatra’nın “My Way” isimli şarkısını söyleceğini açıklamıştı.





Kim ne ödülü aldı?



Üç Maymun: En İyi Film-Yeşilçam Ödülleri, Haifa Film Festivali

Nuri Bilge Ceylan: En İyi Yönetmen: Cannes Film Festivali, Osian’s Cinefan Film Festivali,Yeşilçam Ödülleri, SİYAD Ödülleri, Asya Pasifik Ekran Ödülleri

Hatice Aslan: En İyi Kadın Oyuncu- Yeşilçam Ödülleri, SİYAD Ödülleri

Ahmet Rıfat Şungar: Digiturk Genç Yetenek Ödülü-Yeşilçam ödülleri, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu SİYAD Ödülleri

Gökhan Tiryaki: En İyi Görüntü Yönetmeni- Yeşilçam Ödülleri

Ebru Ceylan, Ercan Kesal, Nuri Bilge Ceylan: En İyi Senaryo- Yeşilçam Ödülleri

Ayhan Ergürsel, Bora Gökşingöl, Nuri Bilge Ceylan: En İyi Kurgu- SİYAD Ödülleri

Burak Balkan: En İyi Özel Efekt- Altın Portakal Ödülleri

