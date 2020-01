'Silahla tecavüz' ve 'hortumla dayak' iddiasına 'rıza'dan beraat!

Şanlıurfa'dan 20 yaşındaki L.Ç.'yi silah zoruyla kaçırarak İstanbul'a götürdüğü ve bir inşaat şantiyesinde hortumla döverek cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 42 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan 30 yaşındaki N.D., mağdurun rızası olduğu gerekçesiyle beraat ettirildi.

DHA’dan Felat Bozarslan’ın haberine göre, İstanbul'da inşaatlarda çalışan N.D., Şanlıurfa'da yaşayan L.Ç. ile telefonla tanışıp arkadaş olduktan sonra Diyarbakır'da buluştu. Diyarbakır'ın Çermik ve Ergani ilçelerinde genç kızı gezdiren N.D., iddiaya göre L.Ç.'yi silah zoruyla İstanbul'a götürdü. Genç kızı çalıştığı inşaatta kaldığı şantiyede bir hafta boyunca tutan ve burada cinsel istismarda bulunan N.D., ardından da Diyarbakır'a getirerek, bir evde 3 gün boyunca yine cinsel istismarda bulundu. Genç kız, N.D.'nin banyoda bulunduğu sırada bir fırsatını bularak kaçıp, polise sığındı. L.Ç.'nin şikayeti üzerine N.D., polis tarafından yakalandıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı. Bu arada L.Ç., de bir sığınma evine yerleştirildi.

“Rızası ile birlikte olduk”

Savcı hazırladığı iddianemede, 'Silahla nitelikli cinsel saldırı', 'Cinsel amaçlı hürriyetten yoksun kılma' ve 'Ateşli silahlar Kanununa Muhalefet'ten N.D.'nin 42 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. İddianamenin kabulünün ardından 4 ay tutuklu kalıp tahliye edilen sanık N.D.'nin yargılaması Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. İfadesinde suçlamaları reddeden N.D. kendini şöyle savundu: "Telefonla arkadaşımı ararken yanlış numara çevirdim. Sonra o numara beni arayıp tanışmak istediğini söyledi. Konuşmaya başlayınca kendisine evli olduğumu söyledim. Birbirimizi sevdik ve görüntülü konuşmaya başladık. Görüşme kararı aldığımızda İstanbul'dan köyüne gittim. Kendi isteği ile arabama bindi. İstanbul'da yaşadığımı söyleyerek oraya gitmeyi teklif ettim. Kabul edince İstanbul'da işyerim olan inşaatın şantiyesine gittik. Burada kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istedim. Kabul etti ve rızası ile çok kez ilişkiye girdik. Ailelerin olayı tatlıya bağlaması için Diyarbakır'a döndük. Onu zorla tutmadım ve ölümle tehdit etmedim. Şofben hortumu ile dövmedim ve tecavüz etmedim."

Suçladı ama şikayetten vazgeçti

Sanığın olaydan 6 ay önce arayarak tanışmak istediğini söyleyen mağdur L.Ç. ise şunları anlattı: "İnternetten fotoğrafını gönderdi. İstemem halinde gelip beni İstanbul'a götüreceğini söyledi. Önce gelip tanışmasını istedim. 16 Ekim 2013 günü köye geldi ve buluştuk. Beni arabasına bindirip Çermik'e götürdü. Sonra Ergani'ye gidip yemek yedik. Vaktin geç olduğunu, eve gitmek istediğimi söyleyince silah göstererek, 'Artık ailen yok. Ancak ölün gider' dedi. Bu sırada cep telefonumu aldı. Sonra otobüsle İstanbul'a gittik. Defalarca kendisiyle gitmek istemediğimi söyledim. 'Gelmezsen seni öldürürüm' diyerek silah gösterdi. İstanbul'da benimle ilişkiye girmek isteyince gidip ailemden beni istemesini söyledim. 'Başka şansın yok. Benimle ilişkiye gireceksin yoksa seni öldürürüm' dedi. Korktuğum için kabul ettim ve burada kaldım. Bir hafta boyunca her gün defalarca benimle ilişkiye girdi. Her seferinde yapmamasını söyledim. Ama beni dinlemedi. Eve gitmek istediğimi söyleyince beni şofben hortumu ile dövdü. Telefonumu isteyince bana tokat ve yumruk attı. Sonra Diyarbakır'a geldik. Burada da istemememe rağmen benimle çok kez ilişkiye girdi. Duşa girince cebinden anahtarı alarak kilitli kapıyı açıp kaçtım. Polisi görünce yanlarına gittim ve durumu anlattım."

29 Aralık 2014 günü talimatla ifadesi alınan mağdur L.Ç., daha önce verdiği ifadenin doğru olduğunu belirterek, "Sanıktan şikayetçi değilim. Dava ile ilgili olmak istemiyorum. Sanık bana cinsel saldırıda bulundu ve hürriyetimi engelledi" dedi.

Po lis: Ağlar Vaziyette Bizi Durdurdu

Şüpheliyi yakalayan ve tanık olarak dinlenen polisler ise, "Olay günü mağdur ağlayarak bizi durdurup öldürüleceğini söyledi. Tedirgin bir hali vardı. Bizi bir eve götürmek istedi. O sırada sokakta olan birini işaret edip, üzerinde silah olduğunu söyledi. Zorla kaçırıldığını, bir evde tutulduğunu, şahsın banyoya girmesi üzerine kaçtığını söyledi" dedi.

'Rıza'dan beraat, saygın tutumdan indirim

Davayı karara bağlayan mahkeme sanık N.D.'yi atılı suçların sabit olmaması nedeniyle beraat ettirdi. N.D.'yi ruhsatsız silah taşımaktan 1 yıl hapis ve 30 gün para cezasına çarptıran mahkeme, sanığın saygın tutumundan dolayı cezayı 10 ay hapis ve 25 gün adli para cezasına indirdi. Sanığın yeniden suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaate varan mahkeme cezanın ertelenmesine karar verdi.