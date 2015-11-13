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bir taşla araba aldı

"Göktaşlarını aramaya devam ediyorum. Köyümüzün çevresindeki dağlarda, ovalarda taş bulabilirsiniz"

13 Kasım 2015 15:19

2 eylülde Bingöl'ün Sarıçayır köyüne düşen meteor parçalarının değerli olduğu yönündeki haberlerin basın yayın kuruluşlarında yayınlanması üzerine çevre illerden Bingöl'e gelen vatandaşlar, Sarıçiçek ve Ekinyolu köyü kırsalında taş aramaya başladı.

Anadolu ajans'ın haberine göre; 2 Eylül'de düşen göktaşının parçalarını satan İsmail Ergün, "Bir taşla bir araba aldım. Aramaya devam ediyorum. Köyümüzün çevresindeki dağlarda, ovalarda taş bulabilirsiniz" dedi.

Göktaşlarını Amerika, Rusya ve Avusturalya'ya sattı

Ergün, 2 Eylül'den beri göktaşı aradıklarını, taşların bir kısmını topladıklarını, gramını 15 dolara Rusya'dan gelenlere sattığını, bundan 6 bin lira kazandığını belirtti.Bulduğu göktaşlarını satarak araba alan 3 çocuk babası Ergün , "Ruslara sattığım taşlarla ihtiyaçlarımı, Avusturyalılarla borcumu kapattım, Amerikalılara sattığımız taşla da 43 bin liraya araba aldım" diye konuştu.

Avusturyalılara 15 bin liralık taş sattığını ifade eden Ergün, şöyle konuştu: "Sonra Amerikalarlılar geldi, onlara da sattım. 43 bin liraya araba aldım. Şu anda taş aramaya devam ediyorum. Bir taşla bir araba aldım. Köyümüzün çevresindeki dağlarda, ovalarda taş bulabilirsiniz. Elimde 30-40 gram taş daha var. Onu da kendi ihtiyaçlarımı karşılamak için bıraktım."

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