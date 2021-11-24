“Bir tas hoşafa şükür edip Çanakkale geçilmez diyenlerin torunları vatanlarını 1 dolara satar mı” paylaşımı yapan AKP’li Savcı’nın evi sosyal medyada gündem oldu

Döviz kurlarındaki yükselişin ardından, “Bir tas hoşafa şükür edip Çanakkale geçilmez diyenlerin torunları vatanlarını 1 dolara satar mı” paylaşımı yapan AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın Ankara'daki evi sosyal medyada gündeme geldi.

Sayan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir tas hoşafa şükür edip Çanakkale geçilmez diyenlerin torunları Vatanlarını 1 $’a , 5 kilo yağa, 3 kg zeytine satar mı… Bu savaşta gevşeyen, yan çizen düşmanlara göz kırpan bizden değildir… Recep Tayyip Erdoğan, Devletimin yanındayım" ifadesini kullandı.

Sayan’ın evi Habertürk'ten Kübra Par’a 2019 yılında verdiği röportajda görüntülenmişti.