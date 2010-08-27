Bir tarih daha sulara gömülecek!

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Allianoi Girişim Grubu üyelerinden Erhan İçöz endişeli:

Yeryüzünün bilinen en eski sağlık yurdu Allianoi, bir kelime farkıyla sulara gömülüyor. İzmir’in Bergama ilçesinde bulunan Allianoi hakkında İzmir 2 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu son kararını verdi. Karar: ‘Allianoi’deki kalıntılar üzeri ‘kum’la kaplandıktan sonra Yortanlı Barajı’nın suları altında kalabilir.’Oysa daha önce de Allianoi’un üzerinin siltli kille doldurulup baraj suları altında kalacağı süre boyunca ‘korunması’ önerilmiş, Danıştay ise bu konuda yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Son kararla siltli kil yerine kum denilerek yine aynı karar çıkarılmış oldu.İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdülaziz Ediz, “Kurul un Bilimsel Heyet’e dayanarak verdiği kararı DSİ uygulamaya başlıyor. Bundan sonra çalışmalar DSİ’nin yapacağı iş programı çerçevesinde sürecek ve bir engel kalmadığı için de su tutulacak” dedi.Kurul kararını ‘bezdirici’ olarak nitelendiren avukat Hilal Küey ise ‘hukukun ardından dolaşanların görevi kötüye kullandığını’, bu konuda sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.“Siltli kil, kilin biraz daha büyük tanecikli olanı. Kum ise en iri taneli malzeme. Kil su geçirmez, kum geçirir. Bu durumda antik kalıntıların suyla teması kesilmeyecek, üzerlerindeki kum nedeniyle de sürekli tahribata maruz kalacaklar.”