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Sağlık

"Bir taneden bir şey olmaz" diyerek sigara içenlerin yüzde 69'u kullanıcı oluyor

Araştırmaya göre elektronik sigaralarda bağımlılık etkisine rastlanmadı

11 Ocak 2018 16:10

ABD, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zellanda'daki 215 binden fazla yetişkin üzerinde yapılan araştırmalar "bir kez dahi sigara içen kişilerin yüzde 69'unun sigara kullanıcısına dönüştüğünü" rtaya koydu.

Uzmanlara göre bu araştırma, "tütünün tek bir sigarada dahi bağımlılık kapasitesini" gösteriyor. Araştırma, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Queen Mary Üniversitesi'ne bağlı bilim insanları tarafından, ABD, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zellanda'daki 215 binden fazla yetişkin üzerinde gerçekleştirildi.

Nikotin ve Tütün Araştırması dergisinde yayımlanan araştırmaya katılan kişilerin yüzde 60'ı en az bir kez sigara içtiğini ifade etti.

Sigara denediğini söyleyen bu kişilerden elde edilen veriler, yüzde 69'unun sigara kullanıcısına dönüştüğünü gösterdi.

Araştırmanın yöneticiliğini yürüten Profesör Peter Hajek, sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Sigaranın tek bir deneyimde bile ne denli bağımlılık yapabildiği ilk kez belgelendi" dedi.

Hajek, elektronik sigaralarda ise aynı bağımlılık etkisine rastlanmadığını açıklıyor:

"Elektronik sigaraların da en az standart sigaralar kadar bağımlılık potansiyeli olduğu endişesinin doğru değil.

"Sigara içmeyen ve elektronik sigara deneyen kişilerin çok azının günlük elektronik sigara kullanıcısına dönüştüğünü gördük. Demekki nikotinin varlığı bağımlılığı açıklamakta yeterli değil.

Uzmanlara göre gençleri sigara deneyiminden uzak tutmak, kullanıcı rakamlarını azaltmakta anahtar konumda.

Dünya Sağlık Örgütü, Amerikan Kanser Topluluğu ve Dünya Akciğer Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanan Tütün Atlası'na göre Türkiye'deki erkeklerin yüzde 31'i tütün kaynaklı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiriyor.

Bu, Kuzey Kore'nin ardından dünyada en yüksek ikinci oran. Kadınlardaki oran ise yüzde 12. Bu, orta gelirli ülkelerin ortalamasına denk.

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