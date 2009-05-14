Bir tabloya 7,9 milyon dolar

İngiliz ressam David Hockney'nin bir tablosu, ABD'deki Christie's müzayede evinde düzenlenen açık artırmada, rekor bir fiyat olan 7,9 milyon dolara satıldı.



Ekonomik durgunluğa rağmen çok yüksek fiyata alıcı bulan Hockney'nin 1966-1967 yıllarında yaptığı "Beverly Hills Housewife" adlı, 4 metre uzunluğunda ve 2 metre yüksekliğindeki tablosunun başlangıçta 7 ile 10 milyon dolar arasında satılmasının beklendiği belirtildi. Hockney'nin, bir başka tablosu da 2006 yılında 5,4 milyon dolara alıcı bulmuştu.



Christie's müzayede evindeki açık artırmada, Claes Oldenburg'un 1976'da yaptığı "Typewriter Eraser" adlı heykeli de yine rekor fiyat olan 2.2 milyon dolara satıldı.

