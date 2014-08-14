Bir Suriyeliyi demir çubuklarla öldüren 15 kişiden 3'ü serbest kaldı!

Şanlıurfa'daki inşaat kavgasında, demir çubuklar ve tahta sopalarla bir Suriyeliyi döverek öldüren 15 kişi arasında yer aldıkları iddia edilen 3 kişi serbest kaldı.

Şanlıurfa’daki inşaat kavgasında, ellerinde demir çubuklar ve tahta sopalar olan 15 kişi, bir Suriyeli işçiyi döverek öldürürken, bir arkadaşını yaraladı. Bu lincin başını çektiği yönünde hakkında tanık ifadesi bulunan Mehmet Beçene ve iki adamı hakkında ‘kasten öldürme ve yaralama’ suçundan dava açıldı. Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, istenen ağır cezaya rağmen Beçene, adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu arada, iç savaş nedeniyle Türkiye ’yi sığınmış olan maktulün eşi ve ailesi, cinayetten sonra tekrar Suriye’ye döndü.



Şanlıurfa’da inşaatçılık yapan Mehmet Beçene, geçen 6 Temmuz’da, kum asansörü almak için İlhan Bencik ve Celal Yıldız adlı iki adamını ile Devleşti Mahallesi’ndeki inşaata gitti. Burada bekçilik yapan Suriyeli Ömer Seydi ile üç kişi arasında kum asansörünün iadesi nedeniyle tartışma çıktı. Beçene, “Siz burada bekleyin, geliyorum” diyerek, 500 metre ilerideki inşaatına gidip 15 kişilik bir toplulukla geri döndü. İnşaatın önünde toplanan grup, fırına gitmek üzere olan Seydi’yi yakalayıp demir ve tahta sopalarla dövdü. Kafası ve vücuduna darbeler inen Seydi yere yığılırken, Suriyeli arkadaşı Muhammed Hacı da, “Yeter, adamı öldürdünüz” diye bağırarak, yardıma geldi. Bunun üzerine grup, Hacı’ya da aynı şekilde vurdu. Ömeri beş gün sonra hayatını kaybederken, Hacı ağır yaralandı.

'Tanımadığı kişiler dövmüş'

Savcılıkta ifadesi alınan Beçene, sabahki kavgada Seydi’ye bir yumruk attığını, iki Suriyeli’nin kendisine vurduğunu, sonra inşaatına döndüğünü savundu. Tanımadığı beş kişinin, “Seni Suriyeliler mi dövdü? Bizi yanlarına götür” dediğini, kendisinin de, “Kalabalıklar, gitmeyelim” diye cevap verdiğini iddia etti. Beş kişiden birinin telefon açması üzerine 15 kişi daha geldiğini ve birlikte inşaata gittiklerini ileri süren Beçene, “Yirmi kişilik gruptaki şahıslardan, tanımadığım, yüzünü görmediğim bir şahıs beton tahta ile Seydi’nin kafasına vurdu. Daha sonra Seydi’nin dayısının oğluna sopa ve demirlerle vurdular. Suriyeliler bu grup tarafından dövüldüler. Şahısları inanın ki tanımıyorum. Olay öncesi hiç görmedim. Hiçbirinin eşkalini veremem” dedi.

Beçene tutuklanması istemiyle Şanlıurfa 4. Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. Beçene, sorgusunda, “Ömeri’yi dövmek için gittim fakat tam vuramadan diğer iki kişi vurdu. Ömeri bayılınca dayısının oğluna vurduk. Dayısının oğluna bir kere sopayla vurdum” dedi. Buna karşın Beçene adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Seydi ile aynı inşaatta çalışan Suriyeli Halil Muhammet Hasan ise arkadaşlarının Beçene ve adamları tarafından dövüldüğünü belirterek, teşhis yaptı. Beçene ve iki adamı hakkında kasten öldürme’ ve ‘kasten yaralama’ iddiasıyla dava açıldı. Şanlıurfa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davanın ilk duruşması, 18 Kasım 2014’e bırakıldı. Bu arada, Suriyeli Seydi’nin ailesi, cinayetten sonra ülkelerine döndü.