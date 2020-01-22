Bir stajyer avukata daha ruhsatı verilmedi: 'Bakanlık açıkça suç işliyor'

Hakkında hükmün açıklamasının geri bırakılması (HAGB) kararı olduğu için avukatlık ruhsatı verilmeyen Fatoş Gürbostan'a ilişkin Adalet Bakanlığı gerekçeli kararını açıklandı. Kararda Gürbostan’ın “terör örgütü propagandası” suçunu işlediği iddiasıyla hüküm verildiği belirtilerek avukatlığının kanuna aykırı olduğu belirtildi.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Fatoş Gürbostan’a hakkında “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” kararı verildiği için Adalet Bakanlığı tarafından avukatlık ruhsatı verilmiyordu.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre Bakanlığın gerekçeli kararında Gürbostan’nın avukatlık stajını yaptığı, avukatlık için İstanbul Barosu ve Türkiye Barolar Birliği tarafından uygun görüldüğü belirtildi. Kararda, baro ve TTB kararına karşın Gürbostan’ın “silahlı terör örgütü propagandası yaptığı” iddiasıyla 10 ay ceza aldığı belirtilerek “Verilen mahkûmiyet hükmünün açıklanmaması ve sanığın belirli bir denetim süresi içinde denetimli serbestliğe tabi tutulması anlamında bulunduğu, genel veya özel af niteliği taşımadığı, mahkemenin söz konusu kararla işten elini çektiği, verilen kararın itiraz kanun yolundan da geçmek suretiyle kesinleştiği, böylece ortada şekli anlamda bir kesin hüküm bulunduğu açıktır. Bu durumda adı geçen kişinin baro levhasına avukat olarak yazılmasına karar verilmesi yerinde görülmemiştir” denildi.